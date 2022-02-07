"Не заслужив": Макрона в Росії зустріли без почестей (відео)

У Москві президента Франції зустріли без кортежу.

Президент Франції Еммануель Макрон прилетів до столиці Росії на зустріч із російським колегою Володимиром Путіним, проте одразу після прибуття в країну стався конфуз.

Про це повідомив "Кремлівський пул РІА" у Твіттер.

Макрону не подали кортеж до літака, через що йому та делегації довелося йти через урядовий термінал.

Очікується, що Макрон та Путін обговорять питання стратегічної безпеки та питання України.

Напередодні візиту він розповів місцевому виданню Le Journal du dimanche, що не чекає на прорив від переговорів, але все одно має намір обговорити деескалацію напруги в Європі.

"Потрібно бути дуже реалістичним. Ми не отримаємо односторонніх жестів, але важливо не допустити погіршення ситуації", — сказав він.

Водночас він додав, що вирішити ситуацію неможливо без розмови з Москвою і нагадав про запропонований ним і колишній канцлер Німеччини саміт ЄС-Росія, який так і не відбувся.

Після розмови з Путіним Макрон відвідає Київ і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, політичний психолог Валентин Кім пояснив, чому західні лідери намагаються уникати спілкування з Путіним і йдуть на це лише коли такої розмови не уникнути.