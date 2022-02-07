Путіна зневажають: психолог пояснив поведінку західних лідерів з президентом РФ

Вся справа у токсичності російського президента.

Західні політики намагаються триматися якомога далі від президента Росії Володимира Путіна. Це пов’язано з тим, що він стає токсичнішим з кожним днем.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів політичний психолог та експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім.

Психолог розповів, що 69-річний Путін — це не та людина, яка змінює свої звички, особливо щодо невербальної поведінки. Він звик триматися окремо, а на будь-який стрес реагувати збільшенням дистанції.

Щодо комунікації Путіна із західними політиками, то останні намагаються уникати спілкування з ним. Експерт каже, що це пов’язано із токсичністю персони Путіна.

"Фото поряд з ними вже не комільфо, не той знімок, яким можна пишатися. Швидше навпаки – той кадр, який треба буде виправдовувати. Відповідно, багато хто спеціально і підсвідомо намагається триматися від Володимира Володимировича на більшій дистанції", — зазначив Валентин Кім.

Політичний психолог додав, що західні політики комунікують із Путіним лише у тих випадках, коли цього уникнути практично неможливо – або на переговорах, або на офіційних зустрічах.

Як приклад Валентин Кім розповів про поведінку колишнього прем’єр-міністра Великобританії Терези Мей, коли на одному із самітів під час зустрічі з Путіним вона всіма можливими способами натякнула, що їй він неприємний.

"І її рукостискання стало демонстрацією зневаги та дистанціювання. І руку вона подала одними пальцями, і погляд відвела убік, і плече виставила так, щоб Путін тримався якомога далі. Тому демонстрація своєї неповаги, прагнення розірвати дистанцію у політичному спілкуванні зустрічається досить часто", — резюмував політичний психолог

Докладніше про аналіз поведінки російського президента можна прочитати в нашому матеріалі: "Путін став занадто токсичним: чому президент РФ дедалі частіше один на людях".

Також "Телеграф" розповідав, чому Путін дедалі рідше з’являється на публіці в оточенні когось із соратників.