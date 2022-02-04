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Путіну вказали на його місце: жалюгідні фото з Олімпіади обговорюють у мережі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Володимир Путін у Пекіні Новина оновлена 04 лютого 2022, 19:03
Володимир Путін у Пекіні

Російський президент залишився на самоті на трибунах у Китаї.

Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю, 4 лютого, відвідав відкриття Олімпійських ігор у Пекіні і залишився на трибуні на самоті.

На це звернув увагу російський блогер Рустем Адагамов.

Він вказав на те, що Путін у цей час перебував на трибуні між президентами Таджикистану Емомалі Рахмоном та Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, а також, що на відміну від решти не надів маску.

"Путін поїхав до Пекіна заради зустрічі з китайським лідером, на якого у нього великі надії. Можливо він розраховував, що Сі (глава КНР Сі Цзіньпін. — ред) покличе його сісти поряд із собою, але ні — місце Путіна було поряд із середньоазіатськими царьками", — написав Адагамов.

Він зазначив, що російський президент має багато проблем у себе вдома, включаючи проблеми з головою Чечні Рамзаном Кадировим і "програну партію" з американським президентом Джо Байденом.

"Залишилося тільки шукати підтримки у китайців, тому літній і втомленій людині доводиться нудьгувати та чекати на закінчення церемонії — піти незручно, господарі не зрозуміють", — додав він.

Володимир Путін
Володимир Путін
Володимир Путін
Володимир Путін

Як повідомлялося раніше, Путін задрімав на відкритті Олімпіади під час виходу української команди. Це відразу викликало хвилю жартів у мережі.

Теги:
#Китай #Олімпіада #Володимир Путін
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