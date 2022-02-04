Путіну вказали на його місце: жалюгідні фото з Олімпіади обговорюють у мережі
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Російський президент залишився на самоті на трибунах у Китаї.
Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю, 4 лютого, відвідав відкриття Олімпійських ігор у Пекіні і залишився на трибуні на самоті.
На це звернув увагу російський блогер Рустем Адагамов.
Він вказав на те, що Путін у цей час перебував на трибуні між президентами Таджикистану Емомалі Рахмоном та Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, а також, що на відміну від решти не надів маску.
"Путін поїхав до Пекіна заради зустрічі з китайським лідером, на якого у нього великі надії. Можливо він розраховував, що Сі (глава КНР Сі Цзіньпін. — ред) покличе його сісти поряд із собою, але ні — місце Путіна було поряд із середньоазіатськими царьками", — написав Адагамов.
Він зазначив, що російський президент має багато проблем у себе вдома, включаючи проблеми з головою Чечні Рамзаном Кадировим і "програну партію" з американським президентом Джо Байденом.
"Залишилося тільки шукати підтримки у китайців, тому літній і втомленій людині доводиться нудьгувати та чекати на закінчення церемонії — піти незручно, господарі не зрозуміють", — додав він.
Як повідомлялося раніше, Путін задрімав на відкритті Олімпіади під час виходу української команди. Це відразу викликало хвилю жартів у мережі.
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