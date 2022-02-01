Олімпіада-2022: пряма трансляція церемонії відкриття Ігор у Пекіні

Захід пройде у Пекіні.

У п’ятницю, 4 лютого, відбудеться відкриття XXIV Зимових Олімпійських ігор. Урочиста церемонія пройде на Пекінському національному стадіоні ("Пташине гніздо").

"Телеграф" проведе пряму текстову трансляцію заходу.

Помпезне відкриття Ігор розпочнеться о 20:00 за місцевим (о 14:00 за київським часом). Примітно, що на цьому ж стадіоні майже 14 років тому також відбулося відкриття Олімпіади, щоправда, літньої. Тоді організатори здивували неймовірним розмахом шоу, у якому брали участь тисячі волонтерів. Цього разу Олімпійські ігри відбудуться під час пандемії коронавірусу. Проте китайці, напевно, знову здивують світ. До слова, через коронавірус далеко не всі охочі зможуть відвідувати стадіони під час Ігор.

Додамо, що українські любителі спорту зможуть переглянути відео онлайн-трансляцію шоу на сайті UA:Перший.

Церемонія відкриття Ігор у Пекіні (2008 рік):

Зазначимо, Олімпійським іграм-2022 низка країн оголосили дипломатичний бойкот, тому офіційних делегацій на Іграх поменшало.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України рекомендувало українським спортсменам не фотографуватися із росіянами з прапором на Іграх у Пекіні. У РФ через це почалася істерика. А от організатори змагань, схоже, не чули про це і посадять українців та росіян поряд.