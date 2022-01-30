Рус

Українців та росіян розмістять поряд на Олімпіаді у Пекіні (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
514
Пекін-2022 Новина оновлена 30 січня 2022, 11:45
Пекін-2022

Організатори не врахували відносин між країнами.

Українські та російські фігуристи розташуються поруч під час командних змагань на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, які стартують 4 лютого.

Відповідне фото розмістив користувач Lublineс93 у Twitter.

На опублікованому знімку видно, що бокси (спеціальні трибуни) збірної України розміщені поряд із російськими. Таким чином українці та росіяни спостерігатимуть за прокатами решти учасників разом. До речі, поряд з українцями розмістять і американців. Додамо, що порядок боксів було складено організатором згідно з алфавітом.

Українців та росіян розмістять поруч на командному турнірі з фігурного катання у Пекіні
Українців та росіян розмістять поруч на командному турнірі з фігурного катання у Пекіні

Зазначимо, Міністерство молоді та спорту України рекомендувало українським спортсменам не фотографуватися із росіянами з прапором на Іграх у Пекіні. У РФ після цього образили українського міністра Вадима Гутцайта. А ось відомий український футбольний тренер Мирон Маркевич підтримав цю рекомендацію.

Нагадаємо, збірна РФ виступатиме на Іграх у Пекіні без національного гімну та під прапором Олімпійського комітету Росії (ROC).

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Україну у фігурному катанні на змаганнях представлятимуть 6 спортсменів: Артем Деренський, Максим Нікітін, Іван Шмуратко, Софія Голіченкова, Олександра Назарова, Анастасія Шаботова. Додамо, що букмекери не вірять у наших спортсменів на Іграх-2022.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фігурне катання
У Британії розповіли про плани щодо підтримки України
Новини Європи
"Сховатись буде ніде": Британія пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Британії розповіли про плани щодо підтримки України
"Сховатись буде ніде": Британія пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Категорія
Рафаель Надаль — Данило Медведєв
Росіянин став посміховиськом у фіналі Australian Open, а Надаль влаштував неймовірний камбек (відео)
Дата публікації
Категорія
Мороз на початку лютого прийде у центральні регіони
Початок лютого підготував сюрприз: у які регіони прийде сильний мороз
Дата публікації
Категорія
Зловмисник покинув фургон на одній з центральних вулиць Василькова
Чоловіка забив молотком, а жінку - зарізав: нові деталі моторошного вбивства на Київщині (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Леонід Куравльов помер після перенесеного коронавірусу
Жалів Путіна та підтримав захоплення Криму: чим запам'ятався померлий Леонід Куравльов