Українців та росіян розмістять поряд на Олімпіаді у Пекіні (фото)

Організатори не врахували відносин між країнами.

Українські та російські фігуристи розташуються поруч під час командних змагань на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, які стартують 4 лютого.

Відповідне фото розмістив користувач Lublineс93 у Twitter.

На опублікованому знімку видно, що бокси (спеціальні трибуни) збірної України розміщені поряд із російськими. Таким чином українці та росіяни спостерігатимуть за прокатами решти учасників разом. До речі, поряд з українцями розмістять і американців. Додамо, що порядок боксів було складено організатором згідно з алфавітом.

Українців та росіян розмістять поруч на командному турнірі з фігурного катання у Пекіні

Зазначимо, Міністерство молоді та спорту України рекомендувало українським спортсменам не фотографуватися із росіянами з прапором на Іграх у Пекіні. У РФ після цього образили українського міністра Вадима Гутцайта. А ось відомий український футбольний тренер Мирон Маркевич підтримав цю рекомендацію.

Нагадаємо, збірна РФ виступатиме на Іграх у Пекіні без національного гімну та під прапором Олімпійського комітету Росії (ROC).

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Україну у фігурному катанні на змаганнях представлятимуть 6 спортсменів: Артем Деренський, Максим Нікітін, Іван Шмуратко, Софія Голіченкова, Олександра Назарова, Анастасія Шаботова. Додамо, що букмекери не вірять у наших спортсменів на Іграх-2022.