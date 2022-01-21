Олімпіада-2022: де і коли відбудеться церемонія відкриття

Ігри стартують на початку лютого.

У п’ятницю, 4 лютого, у Пекіні стартують XXIV зимові Олімпійські ігри. Церемонія відкриття пройде на Пекінському національному стадіоні ("Пташине гніздо"), початок заходу – о 14:00 за київським часом.

У прямому ефірі в Україні церемонію відкриття Ігор-2022 покаже телеканал UA: ПЕРШИЙ.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

Захід відбудеться на стадіоні, де вже відбувалося відкриття Ігор. 2008 року Пекін приймав літню Олімпіаду. Додамо, що на глядачів чекає масштабне шоу з музикою, піснями, танцями та феєрверками, приправлене національним колоритом. Саме на церемонії відкриття вболівальники з усього світу знайомляться із культурними особливостями країни-господарки. Дата проведення Олімпіади обрана не випадково, адже в лютому 2022 у світі відзначають Новий рік за китайським календарем.

Церемонія закриття Олімпійських ігор пройде також на "Пташиному гнізді". Потім олімпійський прапор буде передано мерам італійських міст Мілана та Кортіни-д’Ампеццо, які приймуть зимові Ігри у 2026 році.

Церемонія відкриття Ігор у Пекіні у 2008 році

Змагання на Іграх продовжаться до 20 лютого. Під час них у Пекіні діятимуть суворі "антиковідні" правила, зокрема, Китай відмовився від продажу квитків навіть мешканцям Піднебесної.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що низка країн оголосили про дипломатичний бойкот Олімпіади-2022.