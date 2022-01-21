Зимняя Олимпиада-2022: где и когда состоится церемония открытия

Игры стартуют в начале февраля.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия пройдет на Пекинском национальном стадионе ("Птичье гнездо"), начало мероприятия — в 14:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине церемонию открытия Игр-2022 покажет телеканал UA: ПЕРШИЙ.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Мероприятие состоится на стадионе, где уже проходило открытие Игр. В 2008 году Пекин принимал летнюю Олимпиаду. Добавим, что зрителей ждет масштабное шоу с музыкой, песнями, танцами и фейерверками, приправленное национальным колоритом. Именно на церемонии открытия болельщики со всего мира знакомятся с культурными особенностями страны-хозяйки. К слову, дата проведения Олимпиады выбрана не случайно, ведь в феврале 2022 в мире отмечают Новый год по китайскому календарю.

Церемония закрытия Олимпийских игр пройдет также на "Птичьем гнезде". Затем олимпийский флаг будет передан мэрам итальянских городов Милана и Кортины-д'Ампеццо, которые примут зимние Игры в 2026 году.

Церемония открытия Игр в Пекине в 2008 году

Соревнования на Играх продлятся до 20 февраля. Во время них в Пекине будут действовать строгие "антиковидные" правила, в частности, Китай отказался от продажи билетов даже жителям Поднебесной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ряд стран объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022.