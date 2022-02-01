Укр

Олимпиада-2022: прямая трансляция церемонии открытия Игр в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Олимпийские игры в Пекине Новость обновлена 01 февраля 2022, 14:10
Олимпийские игры в Пекине

Мероприятие пройдет в Пекине.

В пятницу, 4 февраля, состоится открытие XXIV Зимних Олимпийских игр. Торжественная церемония пройдет на Пекинском национальном стадионе ("Птичье гнездо").

"Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию мероприятия.

Помпезное открытие Игр начнется в 20:00 по местному (в 14:00 по киевскому времени). Примечательно, что на этом же стадионе почти 14 лет тому назад также проходило открытие Олимпиады, правда, летней. Тогда организаторы удивили невероятным размахом шоу, в котором принимали участие тысячи волонтеров. В этот раз Олимпийские игры пройдут во время пандемии коронавируса. Тем не менее китайцы наверняка снова удивят мир. К слову, из-за коронавируса далеко не все желающие смогут посещать стадионы во время Игр.

Добавим, что украинские любители спорта смогут посмотреть видео онлайн-трансляцию шоу на сайте UA:Перший.

Церемония открытия Игр в Пекине (2008 год):

Отметим, Олимпийским играм-2022 ряд стран объявили дипломатический бойкот, поэтому официальных делегаций на Играх поубавилось.

Напомним, Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало украинским спортсменам не фотографироваться с россиянами с флагом на Играх в Пекине. В РФ из-за этого началась истерика. А вот организаторы соревнований, похоже, не слышали об этом и усадят украинцев и россиян рядом.

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#Олимпиада 2022
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