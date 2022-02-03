Зимняя Олимпиада в Пекине: стало известно, кто вынесет флаг Украины

Стяг будут выносить двое спортсменов.

На Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля, украинский флаг на торжественной церемонии открытия будут нести Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и призерка Юношеской Олимпиады по фигурному катанию Александра Назарова.

Об этом сообщил Национальный Олимпийский комитет Украины.

Таким образом будет продолжена традиция Олимпиады в Токио, когда впервые флаг выносили двое спортсменов — мужчина и женщина. В комитете отметили, что это связанно с активной позицией в отстаивании гендерного равенства. Также отмечено, что в сравнении с играми в Пхёнчхане в 2018 году баланс между полами на Олимпиаде изменился. В 2022 году женщин 45% против 41% четырьмя годами ранее.

Оба флагоносца отметили, что для них нести сине-желтый стяг — давняя мечта. Абраменко также призвал поддержать сборную Украины.

Олимпиада в Китае продлится до 20 февраля. Украину представляют 45 спортсменов. Они выступят в дюжине дисциплин.

Как ранее писал "Телеграф", всего в соревнованиях 15 дисциплин в семи спортивных направлениях. Свое мастерство демонстрировать будут более четырех тысяч спортсменов из 95 стран мира. На прошлой зимней Олимпиаде Украина получила только одну награду — золотую медаль принес именно Абраменко.