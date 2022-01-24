Олимпиада-2022: украинцам запретили стоять рядом с россиянами с флагом

В министерстве сделали выводы.

После скандальной истории на Олимпиаде в Токио с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая на радостях сделала совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене, с украинскими спортсменами провели профилактическую беседу.

Об этом в комментарии для suspilne рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Гутцайт заявил, что с украинскими спортсменами и тренерами перед зимними Играми в Пекине в режиме-онлайн провели встречу, на которой обсудили, как вести себя в подобных ситуациях.

"Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", – заявил Гутцайт.

Вадим Гутцайт

Напомним, Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Украина на Играх будет представлена 45 спортсменами. За открытием Игр можно будет следить онлайн. Сборная России из-за санкций WADA будет выступать на Играх-2022 под флагом Российского олимпийского комитета (ОКР).

Добавим, что за фото с россиянами "прилетало" не только Магучих. О подобном случае в своей карьере рассказала олимпийская чемпионка Ольга Харлан.