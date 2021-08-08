Украинка Магучих угодила в скандал из-за фото с россиянкой на Олимпиаде

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, завоевавшая "бронзу" на Олимпиаде в Токио, попала в скандал из-за фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, одержавшей победу на соревнованиях.
Соответсвующим фото поделился украинский журналист Руслан Свирин на своей странице в Facebook.
"Друг из Нью-Йорка спросил ночью:- Руслан, а как ты объяснишь вот это? Он не увидел, как я пожимаю плечами", - написал Свирин.
Журналист отмечает, что если бы на месте Магучих была Ласицкене, то уже писала б пояснительную в ФСБ России.
"Я уверен, что с гребцами такого не произошло бы", - заявляет Свирин.
В комментариях к посту журналиста один из читателей, Андрей Твердохлеб, рассказал, что Ласицкене является капитаном Вооруженных сил РФ, представляет Кабардино-Балкарию и Московскую область на выступлениях в ЦСКА.
По его словам, спортсменка была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.
Ярослава Магучих, к слову, является младшим сержантом ВСУ.
"Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит. Так же как не беспокоит тот факт, что Ласицкене - доверенное лицо Путина. Просто спорт вне человечности. Между тем на фронте еще одного нашего воина убили русские оккупанты", - пишет в своем Telegram-канале бывший глава одесского областного отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко.
В сети крайне негативно отреагировали на поступок украинской спортсменки, сделавшей фотографию с россиянкой Ласицкене.
— свічка (@svecha62) August 7, 2021
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские синхронистки выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио.
Напоминаем, что мы писали имена всех победителей на Олимпиаде 2021.