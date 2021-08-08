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Украинка Магучих угодила в скандал из-за фото с россиянкой на Олимпиаде

Украинка Магучих угодила в скандал из-за фото с россиянкой на Олимпиаде
08:32 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фейсбук

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, завоевавшая "бронзу" на Олимпиаде в Токио, попала в скандал из-за фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, одержавшей победу на соревнованиях.

Соответсвующим фото поделился украинский журналист Руслан Свирин на своей странице в Facebook.

Ласицкине

"Друг из Нью-Йорка спросил ночью:- Руслан, а как ты объяснишь вот это? Он не увидел, как я пожимаю плечами", - написал Свирин.

Журналист отмечает, что если бы на месте Магучих была Ласицкене, то  уже писала б пояснительную в ФСБ России.

"Я уверен, что с гребцами такого не произошло бы", - заявляет Свирин.

В комментариях к посту журналиста один из читателей, Андрей Твердохлеб, рассказал, что Ласицкене является капитаном Вооруженных сил РФ,  представляет Кабардино-Балкарию и Московскую область на выступлениях в ЦСКА.

По его словам, спортсменка была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

ОлимпиадаЯрослава Магучих, к слову, является младшим сержантом ВСУ.

Магучих

"Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит. Так же как не беспокоит тот факт, что Ласицкене - доверенное лицо Путина. Просто спорт вне человечности. Между тем на фронте еще одного нашего воина убили русские оккупанты", - пишет в своем Telegram-канале бывший глава одесского областного отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко.

В сети крайне негативно отреагировали на поступок украинской спортсменки, сделавшей фотографию с россиянкой Ласицкене.

 

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские синхронистки выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио.

Напоминаем, что мы писали имена всех победителей на Олимпиаде 2021.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Россия, Фото, Ярослава Магучих, Олимпиада в Токио, Мария Ласицкине.
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