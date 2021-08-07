Украинские синхронистки выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Сборная Украины по артистическом плаванию на Олимпийских играх в Токио выиграла "бронзу".

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Украинки Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно стали третьими по сумме балов по итогам произвольной программы. Ранее украинские "русалки" показали третий результат и в технической программе. "Золото" добыли представительницы олимпийского комитета России (ОКР), а "серебро" - китаянки.

Отметим, эта медаль стала второй в артистическом плавании для украинок в Токио. Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук стали третьими в соревнованиях дуэтов.

Напомним, в 15-й соревновательный день, 7 августа, на Олимпиаде украинцы уже взяли несколько медалей. В гребле на каноэ на дистанции 500 метров "серебро" завоевали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, а боксер Александр Хижняк добыл серебряную награду в весовой категории до 75 кг.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 15-го игрового дня, который уже подходит к концу. Также у нас на сайте доступны все медальные результаты летних Игр.