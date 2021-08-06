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Олимпиада: онлайн-трансляция 15-го игрового дня

Олимпиада: онлайн-трансляция 15-го игрового дня
Обновлено 19:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио пройдет предпоследний, 15-й соревновательный день, в рамках которого будет разыграно 34 комплекта наград.

С полным расписанием соревнований за 7 августа на Олимпиаде-2020 можно ознакомиться на официальном сайте Игр в Японии (разница во времени между Киевом и Токио 6 часов).

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

С вероятностью 100% 7 августа медаль Украине принесет боксер Александр Хижняк, правда, будет это "золото" и "серебро" зависит от него самого и судей олимпийского турнира по боксу. Кроме того, за "бронзу" может зацепиться борчиха Оксана Ливач, но для этого ей надо победить в двух схватках. Украинские синхронистки могут порадовать нас еще одной медалью. Также есть вероятность на медаль в гребле, где борьбу ведут сразу несколько отечественных спортсменов. В легкой атлетике в финале соревнований по прыжкам в высоту выступит сразу три наших легкоатлетки Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Ярослава Магучих, которые также претендуют на высокие места. В общем, 7 августа будет на что посмотреть и за кого поболеть.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 7 августа (время киевское):

  • 1:00 Легкая атлетика. Женщины, марафон. Виктория Калюжна, Дарья Михайлова, Евгения Прокофьева
  • 3:37 Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. Полуфинал. Лузан/Четверикова
  • 3:44 Гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. Полуфинал. Павел Алтухов, Юрий Вандюк
  • 4:00 Художественная гимнастика. Командное многоборье. Квалификация. Украина
  • 4:00 Прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Полуфинал. Алексей Середа. Финал в 9:00
  • 4:14 Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка. Полуфинал Украина
  • 8:35 Современное пятиборье. Мужчины. Финал. Павел Тимощенко
  • 8:45 Бокс. Мужчины, категория до 75 кг. Финал. Александр Хижняк – Хеберт Соуза (Бразилия)
  • 9:20 Художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал. Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко
  • 9:45 Велотрек. Женщины, спринт. 1/8 финала. Елена Старикова
  • 12:52 Вольная борьба. Женщины, до 50 кг. Утешительная схватка. Оксана Ливач – Юснейлис Лопес Гусман (Куба)
  • 13:30 Артистическое плавание. Группы, произвольная программа. Финал. Украина
  • 13:35 Легкая атлетика. Женщины, прыжки в высоту. Финал. Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ярослава Магучих

Расписание и результаты медальных соревнований 7 августа на Олимпиаде в Токио:

  • 1:30 – 10:00. Гольф. Личное первенство, женщины
  • 3:00. Легкая атлетика. Марафон, женщины
  • 3:30 – 7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - С-1 1000 м, К-4 500 м. Женщины - С-2 500 м, К-4 500 м
  • 4:00 – 6:50. Пляжный волейбол. Мужской финал
  • 5:30 – 7:30. Баскетбол. Мужской финал
  • 8:00 – 10:00. Бокс. Мужчины, 52 кг, 75 кг. Женщины 51 кг, 69 кг
  • 8:00 – 14:35. Каратэ. Кумите мужчины 75+ кг, женщины 61+ кг
  • 8:30 – 14:15. Современное пятиборье. Мужчины
  • 9:00 – 10:30. Прыжки в воду. Мужчины, 10 м, индивидуальные прыжки
  • 9:20 – 12:00. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье
  • 9:30 – 12:30. Велоспорт, трек. Мужской мэдисон
  • 10:30 – 12:20. Водное поло. Женский финал
  • 12:15 – 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба – 50 кг. Вольная борьба – 65 кг, 97 кг
  • 12:50. Легкая атлетика. Мужчины - 1500 м, эстафета 4х400, копье. Женщины - 10000 м, эстафета 4х400 м, высота
  • 13:00 – 15:20. Конный спорт. Командный конкур
  • 13:00 – 16:30. Бейсбол
  • 13:30 – 15:00. Артистическое плавание. Команда
  • 14:30 – 16:30. Футбол. Мужской финал
  • 15:00 – 17:30. Гандбол. Мужской финал
  • 15:15 – 17:45. Волейбол. Мужской финал

С результатами украинцев за 14-й соревновательный день Олимпиады можно ознакомиться по ссылке. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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