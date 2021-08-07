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Пляжный волейбол на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото"

Пляжный волейбол на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото"
08:06 Сегодня Телеграф Фото: Twitter PDCanalDoce

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли последний комплект медалей в пляжном волейболе. В 15-й соревновательный день Игр в борьбу за "золото" вступили мужчины.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

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Норвежские "пляжники" Андерс Мол и Кристиан Серум выиграли "золото" Олимпиады в Токио, победив в решающем матче представителей олимпийского комитета России (ОКР) Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского. В финале норвежские волейболисты одержали верх со счетом 0:2 (17:21, 18:21).

Результаты финала в пляжном волейболе среди мужчин на Олимпиаде в Токио

В матче за "бронзу" триумфовал Катар (Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан), "пляжники" которого в малом финале переиграли сборную Латвии. Итоговый счет - 0:2 (12:21, 18:21).

Напомним, в предыдущий соревновательный день, 6 августа, "золото" в пляжном волейболе разыграли женщины. Победу в женском олимпийском турнире одержали американки.

"Телеграф" ведет текстовый онлайн 15-игрового дня на Олимпиаде в Токио, где доступны все результаты украинцев и не только. Кроме того, у нас на сайте можно ознакомиться с именами всех призеров ОИ в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Пляжный волейбол, Олимпиада, Токио-2020.
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