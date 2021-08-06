На Олимпиаде в Токио разыграли первое "золото" в пляжном волейболе: кто победил

В пятницу, 5 августа, на Олимпийски играх в Токио разыграли первый комплект наград в пляжном волейболе. В 14-й игровой день на Играх за "золото" боролись женщины.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

В пляжном волейболе среди женщин "золото" завоевали американки Эйприл Росс и Аликс Клайнман, которые в финале олимпийского турнира одолели представительниц Австралии Мариафе Артачо дель Солар и Талику Клэнси. Итоговый счет - 2:0 (21:15, 21:16).

В борьбе за "бронзу" швейцарки Анук Верже-Депре и Джоана Хайдрих победили латвиек Тину Граудиню и Анастасию Кравченоку. Итоговый счет - 2:0 (21:19, 21:15).

Отметим, завтра, 7 августа, на Олимпийских играх медали разыграют мужчины-"пляжники". В финале встретятся представители олимпийского комитета России (ОКР) и норвежцы.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 14-го игрового дня на Олимпиаде, где доступны все результаты украинцев. Также у нас на сайте доступны все медальные результаты летних Олимпийских игр.