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На Олимпиаде в Токио разыграли первое "золото" в пляжном волейболе: кто победил

На Олимпиаде в Токио разыграли первое "золото" в пляжном волейболе: кто победил
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ESPNStatsInfo

В пятницу, 5 августа, на Олимпийски играх в Токио разыграли первый комплект наград в пляжном волейболе. В 14-й игровой день на Играх за "золото" боролись женщины.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В пляжном волейболе среди женщин "золото" завоевали американки Эйприл Росс и Аликс Клайнман, которые в финале олимпийского турнира одолели представительниц Австралии Мариафе Артачо дель Солар и Талику Клэнси. Итоговый счет - 2:0 (21:15, 21:16).

В борьбе за "бронзу" швейцарки Анук Верже-Депре и Джоана Хайдрих победили латвиек Тину Граудиню и Анастасию Кравченоку. Итоговый счет - 2:0 (21:19, 21:15).

Отметим, завтра, 7 августа, на Олимпийских играх медали разыграют мужчины-"пляжники". В финале встретятся представители олимпийского комитета России (ОКР) и норвежцы.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 14-го игрового дня на Олимпиаде, где доступны все результаты украинцев. Также у нас на сайте доступны все медальные результаты летних Олимпийских игр.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Пляжный волейбол, Олимпиада, Токио-2020.
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