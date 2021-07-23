Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция

В Японии с 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020, которая была перенесена на год из-за глобальной пандемии коронавируса. В соревнованиях примут участие 157 спортсменов из Украины, которые будут бороться в 25 видах спорта. К сожалению, болельщиков не допустят на стадионы и атлеты будут соревноваться при пустых трибунах. В этой статье "Телеграф" день за днем будет информировать своих читателей о главных событиях и новостях на Олимпийских играх в Токио.

23 июля

В Токио состоится церемония открытия Олимпиады. "Телеграф" проведет онлайн-шоу, которое затянется на несколько часов.

"Телеграф" напоминает, что еще до старта Олимпиады произошел скандал с картой Украины на официальном сайте Игр. Провайдер по ошибке изобразил границу Украины с Крымом. Позже организаторы извинились и исправили оплошность. В РФ уже началась истерика по этому поводу.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработают украинские атлеты за медали на Олимпиаде в Токио, а также, кто из украинцев является фаворитом Игр в своей дисциплине.