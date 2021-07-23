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Пятница, 23.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
Сколько заработают украинские спортсмены за медали в Токио
Сколько заработают украинские спортсмены за медали в Токио
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Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

В Японии с 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020, которая была перенесена на год из-за глобальной пандемии коронавируса. В соревнованиях примут участие 157 спортсменов из Украины, которые будут бороться в 25 видах спорта. К сожалению, болельщиков не допустят на стадионы и атлеты будут соревноваться при пустых трибунах. В этой статье "Телеграф" день за днем будет информировать своих читателей о главных событиях и новостях на Олимпийских играх в Токио.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

23 июля

В Токио состоится церемония открытия Олимпиады. "Телеграф" проведет онлайн-шоу, которое затянется на несколько часов.

"Телеграф" напоминает, что еще до старта Олимпиады произошел скандал с картой Украины на официальном сайте Игр. Провайдер по ошибке изобразил границу Украины с Крымом. Позже организаторы извинились и исправили оплошность. В РФ уже началась истерика по этому поводу.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработают украинские атлеты за медали на Олимпиаде в Токио, а также, кто из украинцев является фаворитом Игр в своей дисциплине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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