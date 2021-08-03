Гребля на Олимпиаде в Токио: кто выиграл медали в 11-й день Игр

Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли четыре комплекта наград в гребле на байдарках и каноэ. В утренней сессии соревнований появились первые медалисты 11-го игрового дня Игр.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

В байдарке-одиночке на дистанции 200 метров у женщин победу одержала новозеландка Лиза Кэррингтон, "серебро" добыла испанка Тереса Портела Ривас, а "бронзу" получила датчанка Эмма Остранн Йергенсен.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м

В каноэ-двойке у мужчин на дистанции один километр "золото" завоевали представители Кубы, "серебро" - у Китая, а "бронза" - у Германии.

Гребля на байдарке и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м

В байдарке-одиночке у мужчин на дистанции 1 км победу одержал венгр Балинт Копас, второй результат показал его соотечественник Адам Варга, а третье место добыл португалец Фернанду Пимента.

Гребля на байдарке и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м

В женской байдарке-двойке на дистанции 500 метров победу одержал новозеландский дуэт Лиза Кэррингтон/Кейтлин Регал, "серебром" у полячек Каролины Найи и Анны Пулавской, а "бронза" досталась венгеркам Данюте Козак и Доре Бодоньи. Примечательно, что Кэррингтон выиграла свое второе "золото" за день.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 11-го соревновательного дня на Олимпиаде в Токио.