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Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио
16:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

В пятницу, 23 июля, в Токио стартовали летние Олимпийские игры. В этой статье будет доступен медальный зачет Олимпиады, соревнования на которой пройдут до 8 августа. Сборная Украины представлена на спортивном форуме 157 атлетами, которые борются за награды в 25 видах спорта.

Медальный зачет Олимпийских игр в Токио

СтранаЗСБО 
1 Китай Китай 3 0 1 4
2 Италия Италия 1 1 0 2
3 Япония Япония 1 1 0 2
4 Южная Корея Южная Корея 1 0 2 3
5 Венгрия Венгрия 1 0 0 1
6 Иран Иран 1 0 0 1
7 Косово Косово 1 0 0 1
8 Таиланд Таиланд 1 0 0 1
9 Эквадор Эквадор 1 0 0 1
10 Россия Олимпийский комитет России 0 1 1 2
11 Сербия Сербия 0 1 1 2
12 Бельгия Бельгия 0 1 0 1
13 Индия Индия 0 1 0 1
14 Испания Испания 0 1 0 1
15 Китайский Тайбэй Китайский Тайбэй 0 1 0 1
16 Нидерланды Нидерланды 0 1 0 1
17 Румыния Румыния 0 1 0 1
18 Тунис Тунис 0 1 0 1
19 Израиль Израиль 0 0 1 1
20 Индонезия Индонезия 0 0 1 1
21 Казахстан Казахстан 0 0 1 1
22 Мексика Мексика 0 0 1 1
23 Монголия Монголия 0 0 1 1
24 Словения Словения 0 0 1 1
25 Украина Украина 0 0 1 1
26 Франция Франция 0 0 1 1
27 Швейцария Швейцария 0 0 1 1
28 Эстония Эстония 0 0 1 1

"Телеграф" напоминает, что на помпезной церемонии открытия Игр олимпийский огонь зажгла именитая японская теннисистка Наоми Осака, которая входит в число самых высокооплачиваемых атлетов Олимпиады-2020. Кроме того, на мероприятии российский канал решил не показывать выход сборной Украины, запустив рекламу.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из украинских атлетов является претендентом на медали в Токио. К слову, призеры Игр получат солидные призовые от государства.

Накануне Олимпиады в Токио вспыхнул политический скандал из-за карты Украины без Крыма на официальном сайте турнира. В день открытия Игр организаторы исправили оплошность и извинились.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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