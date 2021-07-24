Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В пятницу, 23 июля, в Токио стартовали летние Олимпийские игры. В этой статье будет доступен медальный зачет Олимпиады, соревнования на которой пройдут до 8 августа. Сборная Украины представлена на спортивном форуме 157 атлетами, которые борются за награды в 25 видах спорта.

Медальный зачет Олимпийских игр в Токио

№ Страна З С Б О 1 Китай 3 0 1 4 2 Италия 1 1 0 2 3 Япония 1 1 0 2 4 Южная Корея 1 0 2 3 5 Венгрия 1 0 0 1 6 Иран 1 0 0 1 7 Косово 1 0 0 1 8 Таиланд 1 0 0 1 9 Эквадор 1 0 0 1 10 Олимпийский комитет России 0 1 1 2 11 Сербия 0 1 1 2 12 Бельгия 0 1 0 1 13 Индия 0 1 0 1 14 Испания 0 1 0 1 15 Китайский Тайбэй 0 1 0 1 16 Нидерланды 0 1 0 1 17 Румыния 0 1 0 1 18 Тунис 0 1 0 1 19 Израиль 0 0 1 1 20 Индонезия 0 0 1 1 21 Казахстан 0 0 1 1 22 Мексика 0 0 1 1 23 Монголия 0 0 1 1 24 Словения 0 0 1 1 25 Украина 0 0 1 1 26 Франция 0 0 1 1 27 Швейцария 0 0 1 1 28 Эстония 0 0 1 1

"Телеграф" напоминает, что на помпезной церемонии открытия Игр олимпийский огонь зажгла именитая японская теннисистка Наоми Осака, которая входит в число самых высокооплачиваемых атлетов Олимпиады-2020. Кроме того, на мероприятии российский канал решил не показывать выход сборной Украины, запустив рекламу.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из украинских атлетов является претендентом на медали в Токио. К слову, призеры Игр получат солидные призовые от государства.

Накануне Олимпиады в Токио вспыхнул политический скандал из-за карты Украины без Крыма на официальном сайте турнира. В день открытия Игр организаторы исправили оплошность и извинились.