Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В пятницу, 23 июля, в Токио стартовали летние Олимпийские игры. В этой статье будет доступен медальный зачет Олимпиады, соревнования на которой пройдут до 8 августа. Сборная Украины представлена на спортивном форуме 157 атлетами, которые борются за награды в 25 видах спорта.
Медальный зачет Олимпийских игр в Токио
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|О
|1
|Китай
|3
|0
|1
|4
|2
|Италия
|1
|1
|0
|2
|3
|Япония
|1
|1
|0
|2
|4
|Южная Корея
|1
|0
|2
|3
|5
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|6
|Иран
|1
|0
|0
|1
|7
|Косово
|1
|0
|0
|1
|8
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|10
|Олимпийский комитет России
|0
|1
|1
|2
|11
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|12
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|13
|Индия
|0
|1
|0
|1
|14
|Испания
|0
|1
|0
|1
|15
|Китайский Тайбэй
|0
|1
|0
|1
|16
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|17
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|18
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|19
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|20
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|21
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|22
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|23
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|24
|Словения
|0
|0
|1
|1
|25
|Украина
|0
|0
|1
|1
|26
|Франция
|0
|0
|1
|1
|27
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|28
|Эстония
|0
|0
|1
|1
"Телеграф" напоминает, что на помпезной церемонии открытия Игр олимпийский огонь зажгла именитая японская теннисистка Наоми Осака, которая входит в число самых высокооплачиваемых атлетов Олимпиады-2020. Кроме того, на мероприятии российский канал решил не показывать выход сборной Украины, запустив рекламу.
Ранее "Телеграф" сообщал, кто из украинских атлетов является претендентом на медали в Токио. К слову, призеры Игр получат солидные призовые от государства.
Накануне Олимпиады в Токио вспыхнул политический скандал из-за карты Украины без Крыма на официальном сайте турнира. В день открытия Игр организаторы исправили оплошность и извинились.