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Церемония закрытия Олимпиады в Токио: как это было

Церемония закрытия Олимпиады в Токио: как это было
14:02 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

В воскресенье, 8 августа, в Токио состоится церемония закрытия Олимпийских игр. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия, которое начнется в 14:00 по киевскому времени.

Олимпийские игры-2020: где и когда смотреть церемонию закрытия

Церемония закрытия Олимпиады в Токио (начало в 14:00)

Церемония закрытия олимпиады в Токио завершена.

Олимпийский огонь погас!

Президент МОК Томас Бах объявил о завершении Олимпийских игр в Токио.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году. Власти Японии пожелали французам успешного проведения следующей Олимпиады.

 
 
 
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Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

Церемония продолжается красочными выступлениями в японском стиле:

 
 
 
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Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

Организаторы поблагодарили "невидимых" помощников - волонтеров:

 
 
 
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Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

На церемонии закрытия сейчас наградят победителей марафона у женщин и мужчин на Олимпиаде. В обоих забегах триумфовали кенийцы Перес Джепчирчир и Элиуд Кипчоге.

Потрясающее шоу с олимпийскими кольцами явно удивило публику:

Все атлеты заполнили чашу олимпийского стадиона.

 
 
 
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Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

прикид канадцев особенно понравился организаторам:

 
 
 
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Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

Начался парад атлетов. На этот раз он пройдет быстрее, ведь многие спортсмены уже разлетелись по домам. Флаг Украины будет нести двукратная медалистка Людмила Лузан.

Организаторы создали трогательную атмосферу, ведь немного грустно, что праздник спорта завершается.

Скоро олимпийский огонь будет потушен.

 
 
 
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Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

Все готов к началу церемонии:

Олимпийские игры подходят к своему завершению, и организаторы подготовили для любителей спорта колоритное шоу, которое пройдет на Национальном стадионе Токио. Из-за пандемии японцы отказались от грандиозных церемоний на ОИ, тем более что зрители не смогут вживую увидеть происходящее - на мероприятие пустят только официальные лица. 

Организаторы шоу поведали, что оно пройдет под слоганом "Миры, которые мы разделяем". Данные слова отражают олимпийский дух, ведь за последние 17 дней люди разных культур были объединены одной целью - достигать новых высот вместе.

Во время парада атлетов представители стран пройдут согласно японской азбуке катакана, а после греческой делегации будет идти команда беженцев.

Прямая видеотрансляция шоу будет доступна на телеканале "UA-Перший" (начало эфира - в 13:15).

XXXII Летние Олимпийские игры стартовали в Токио 23 июля. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 206 стран мира, которые боролись за 339 комплектов наград в 41 виде спорта. Сборная Украины делегировала в Японии 157 спортсменов, которые сумели завоевать 19 медалей (1 "золото", 6 серебряных наград и 12 "бронз").

Ранее "Телеграф" сообщал, как прошла церемония открытия Олимпиады в Токио.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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