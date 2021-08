Церемония закрытия Олимпиады в Токио: как это было

В воскресенье, 8 августа, в Токио состоится церемония закрытия Олимпийских игр. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия, которое начнется в 14:00 по киевскому времени.

Церемония закрытия Олимпиады в Токио (начало в 14:00)

Церемония закрытия олимпиады в Токио завершена.

Олимпийский огонь погас!

Thank you pic.twitter.com/NVcUUPkfer

From the bottom of our hearts

Президент МОК Томас Бах объявил о завершении Олимпийских игр в Токио.

The Games of the Olympiad are officially closed! #Tokyo2020 #StrongerTogether | #ClosingCeremony | #UnitedByEmotion

Следующая летняя Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году. Власти Японии пожелали французам успешного проведения следующей Олимпиады.

Церемония продолжается красочными выступлениями в японском стиле:

The performers at the Olympic Games #Tokyo2020 #ClosingCeremony have been outstanding! pic.twitter.com/p81INmmM3k

Организаторы поблагодарили "невидимых" помощников - волонтеров:

На церемонии закрытия сейчас наградят победителей марафона у женщин и мужчин на Олимпиаде. В обоих забегах триумфовали кенийцы Перес Джепчирчир и Элиуд Кипчоге.

Потрясающее шоу с олимпийскими кольцами явно удивило публику:

The Olympic spirit is in all of us.

A display of beautiful, luminous colours swirl together, representing the many flags of the world.

They form the Olympic Rings, a timeless symbol of unity. #StrongerTogether #Tokyo2020 #ClosingCeremony pic.twitter.com/38dv0e0w98

— Olympics (@Olympics) August 8, 2021