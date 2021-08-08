Церемония закрытия Олимпиады в Токио: как это было

В воскресенье, 8 августа, в Токио состоится церемония закрытия Олимпийских игр. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия, которое начнется в 14:00 по киевскому времени.

Церемония закрытия Олимпиады в Токио (начало в 14:00)

Церемония закрытия олимпиады в Токио завершена.

Олимпийский огонь погас!

From the bottom of our hearts Thank you pic.twitter.com/NVcUUPkfer — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 8, 2021

Президент МОК Томас Бах объявил о завершении Олимпийских игр в Токио.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году. Власти Японии пожелали французам успешного проведения следующей Олимпиады.

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Церемония продолжается красочными выступлениями в японском стиле:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

Организаторы поблагодарили "невидимых" помощников - волонтеров:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

На церемонии закрытия сейчас наградят победителей марафона у женщин и мужчин на Олимпиаде. В обоих забегах триумфовали кенийцы Перес Джепчирчир и Элиуд Кипчоге.

Потрясающее шоу с олимпийскими кольцами явно удивило публику:

The Olympic spirit is in all of us. A display of beautiful, luminous colours swirl together, representing the many flags of the world. They form the Olympic Rings, a timeless symbol of unity. #StrongerTogether #Tokyo2020 #ClosingCeremony pic.twitter.com/38dv0e0w98 — Olympics (@Olympics) August 8, 2021

Все атлеты заполнили чашу олимпийского стадиона.

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прикид канадцев особенно понравился организаторам:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

Начался парад атлетов. На этот раз он пройдет быстрее, ведь многие спортсмены уже разлетелись по домам. Флаг Украины будет нести двукратная медалистка Людмила Лузан.

Из-за пандемии многие спортсмены уже покинули Токио — и привычный на #ClosingCeremony парад атлетов превратился в парад флагов#Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/LfciQNGqiR — Олимпийские игры (@Olympic) August 8, 2021

Организаторы создали трогательную атмосферу, ведь немного грустно, что праздник спорта завершается.

Скоро олимпийский огонь будет потушен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tokyo 2020 (@tokyo2020)

Все готов к началу церемонии:

Олимпийские игры подходят к своему завершению, и организаторы подготовили для любителей спорта колоритное шоу, которое пройдет на Национальном стадионе Токио. Из-за пандемии японцы отказались от грандиозных церемоний на ОИ, тем более что зрители не смогут вживую увидеть происходящее - на мероприятие пустят только официальные лица.

Организаторы шоу поведали, что оно пройдет под слоганом "Миры, которые мы разделяем". Данные слова отражают олимпийский дух, ведь за последние 17 дней люди разных культур были объединены одной целью - достигать новых высот вместе.

Во время парада атлетов представители стран пройдут согласно японской азбуке катакана, а после греческой делегации будет идти команда беженцев.

Прямая видеотрансляция шоу будет доступна на телеканале "UA-Перший" (начало эфира - в 13:15).

XXXII Летние Олимпийские игры стартовали в Токио 23 июля. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 206 стран мира, которые боролись за 339 комплектов наград в 41 виде спорта. Сборная Украины делегировала в Японии 157 спортсменов, которые сумели завоевать 19 медалей (1 "золото", 6 серебряных наград и 12 "бронз").

Ранее "Телеграф" сообщал, как прошла церемония открытия Олимпиады в Токио.