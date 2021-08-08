Кто понесет флаг сборной Украины на закрытии Олимпиады в Токио

Двукратная медалистка Олимпийских игр в Токио Людмила Лузан станет знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия летней Олимпиады.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Сегодня, 8 августа, состоится церемония закрытия Олимпиады, на которой пройдет традиционный парад атлетов. Знаменосцем сборной Украины станет 24-летняя гребчиха Людмила Лузан, которая на этой Олимпиаде принесла Украине две медали. Лузан добыла "бронзу" в соревнованиях по гребле на каноэ-одиночке (200 метров) и "серебро" в паре с Анастасией Четвериковой в гребле на каноэ на 500-метровке.

Торжественная часть закрытия ХХХІІ Игр начнется 8 августа в 14:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть мероприятие в прямом эфире в Украине.

Сборная Украины добыла на летних Играх 19 медалей (1 "золото", 6 серебряных наград и 12 "бронз"). В последний соревновательный день украинка Елена Старикова выиграла "серебро" в велотреке.

Напомним, знаменосцами сборной Украины на открытии Олимпиады в Токио стали стрелок Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин, которые угодили в небольшой скандал на параде атлетов из-за масок.