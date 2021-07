Знаменосцев сборной Украины пристыдили за маски на Олимпиаде в Токио (фото)

В Токио проходит церемония открытия летних Олимпийских игр, в рамках которой состоялся традиционный парад атлетов. В ходе мероприятия украинские спортсмены прошлись по национальному стадиону Японии. Знаменосцы "Желто-синих" - стрелок Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин угодили в небольшой скандал из-за масок, которые являются обязательным атрибутам на массовых мероприятиях в условиях пандемии коронавируса.

Канадский журналист Крис Пангилинан на своей страничке в twitter обратил внимание на то, как украинцы надели маски. Костевич и Никишин прикрыли маской лишь рот, а про нос совсем забыли.

"Украина, так маску не надевают", - написал Пангилинан у себя в микроблоге, прикрепив кадр с трансляции шоу.

Ukraine, that is not how you wear a mask. #Tokyo2020 pic.twitter.com/C6u1pC2nz9

— Kris Pangilinan (@KrisReports) July 23, 2021