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Знаменосцев сборной Украины пристыдили за маски на Олимпиаде в Токио (фото)

Знаменосцев сборной Украины пристыдили за маски на Олимпиаде в Токио (фото)
16:57 Сегодня Телеграф Фото: Twitter KrisReports

В Токио проходит церемония открытия летних Олимпийских игр, в рамках которой состоялся традиционный парад атлетов. В ходе мероприятия украинские спортсмены прошлись по национальному стадиону Японии. Знаменосцы "Желто-синих" - стрелок Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин угодили в небольшой скандал из-за масок, которые являются обязательным атрибутам на массовых мероприятиях в условиях пандемии коронавируса. 

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Канадский журналист Крис Пангилинан на своей страничке в twitter обратил внимание на то, как украинцы надели маски. Костевич и Никишин прикрыли маской лишь рот, а про нос совсем забыли. 

"Украина, так маску не надевают", - написал Пангилинан у себя в микроблоге, прикрепив кадр с трансляции шоу. 

По рекомендации ВОЗ, маску нужно одевать так, чтобы та прикрывала нос, рот и подбородок, не оставляя зазоров между лицом и маской.

Отметим, коронавирус в Токио вновь набирает обороты. Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде еще до начала медальных соревнований составило 110, и уже несколько спортсменов покинули турнир из-за болезни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что скандал с картой Украины на сайте Олимпиады завершился извинениями от организаторов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020, COVID-19 Коронавирус.
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