МОК объяснил свою оплошность с картой Украины

Еще до старта Олимпийских игр в Токио прогремел громкий скандал из-за карты Украины, на которой Крым был отделен от страны границей. Организаторы Олимпиады уже исправили данную оплошность, а также извинились за произошедшее.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что данная ошибка произошла из-за провайдера. После огласки организаторы тут же исправили карту, а также извинились за инцидент. Сейчас на сайте Олимпийских игр в Токио можно лицезреть карту с украинским Крымом.

"Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения", - цитирует представителя пресс-службы МОК Р-Спорт.

"Телеграф" напоминает, что на инцидент с картой Украины отреагировал официальный Киев. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. За ходом церемонии открытия Олимпиады можно следить в нашей трансляции.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Игр был изменен девиз Олимпиады.