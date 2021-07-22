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Власти Украины наконец отреагировали на скандал с Крымом на Олимпиаде: подробности

Власти Украины наконец отреагировали на скандал с Крымом на Олимпиаде: подробности
Обновлено 21:58 Сегодня Телеграф

Министерство иностранных дел Украины отреагировала на скандал из-за карты на официальном сайте Олимпиада, где полуостров Крым и материковую часть Украины отделили друг от друга границей. Об этом передает УНИАН со ссылкой на комментарий пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Как сообщили в ведомстве, посольствам Украины в Швейцарии и Японии дано поручение выяснить обстоятельства произошедшего.

"МИД поручило посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации", - сообщил Николенко.

Как известно, в Швейцарии находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, тогда как Япония в этот раз принимает Олимпийские игры.

Напомним, в пятницу, 23 июля, в Токио помпезной церемонией открытия стартуют ХХХII летние Олимпийские игры. Мероприятие состоится на Новом национальном стадионе Японии в районе Синдзюку в Токио. Трансляция шоу начнется в 13:50 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что у Олимпийских игр впервые за 127 лет изменился девиз. Международный олимпийский комитет утвердил новый: "Быстрее, выше, сильнее — вместе". Напомним, что старый девиз имел несколько иную формулировку: "Быстрее, выше, сильнее".

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 267

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Олимпийские игры, Крым, МИД Украины, Карта Украины, Олимпиада в Токио.
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