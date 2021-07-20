Скачать
Вторник, 20.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Российских футболистов дисквалифицировали за допинг: имена
Российских футболистов дисквалифицировали за допинг: имена
"Динамо" - "Атлетик": прямая видеотрансляция матча
"Динамо" - "Атлетик": прямая видеотрансляция матча
Токио-2020: где и когда смотреть церемонию открытия Олимпийских игр
Токио-2020: где и когда смотреть церемонию открытия Олимпийских игр
Свитолина показала свое утро невесты (фото)
Свитолина показала свое утро невесты (фото)

У Олимпийских игр впервые за 127 лет изменился девиз

У Олимпийских игр впервые за 127 лет изменился девиз
12:32 Сегодня Телеграф

Международный олимпийский комитет утвердил новый девиз Олимпийских игр: "Быстрее, выше, сильнее — вместе". Об этом сообщает Reuters.

Ранее девиз звучал так: "Быстрее, выше, сильнее". Фраза из трех слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира. Этот девиз в первоначальной форме "citius, fortius, altius" был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.

В своих воспоминаниях в 1931 году Кубертен приводит этот девиз уже в форме "citius, altius, fortius" и также пишет об авторстве Дидона.

"Мы должны адаптировать девиз под нынешние времена... Совместные усилия приносят более быстрые и лучшие результаты, чем индивидуальная работа... Это решение является важным этапом в нашем развитии и дает четкий сигнал - мы хотим уделить особое внимание солидарности".

Ранее сообщалось о том, что Олимпийские игры 2020 состояться только в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Событие будет проходить в Токио.

 Другие новости на эту тему

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
Просмотры: 265

Все по теме:

Токио, Олимпиада, Спорт, Олимпиада-2020, Девиз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Динамо" - "Атлетик": прямая видеотрансляция матча
02 Parimatch и "Мариуполь" объявили о начале сотрудничества
03 У Олимпийских игр впервые за 127 лет изменился девиз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь