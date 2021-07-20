У Олимпийских игр впервые за 127 лет изменился девиз

Международный олимпийский комитет утвердил новый девиз Олимпийских игр: "Быстрее, выше, сильнее — вместе". Об этом сообщает Reuters.

Ранее девиз звучал так: "Быстрее, выше, сильнее". Фраза из трех слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира. Этот девиз в первоначальной форме "citius, fortius, altius" был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.

В своих воспоминаниях в 1931 году Кубертен приводит этот девиз уже в форме "citius, altius, fortius" и также пишет об авторстве Дидона.

"Мы должны адаптировать девиз под нынешние времена... Совместные усилия приносят более быстрые и лучшие результаты, чем индивидуальная работа... Это решение является важным этапом в нашем развитии и дает четкий сигнал - мы хотим уделить особое внимание солидарности".

Ранее сообщалось о том, что Олимпийские игры 2020 состояться только в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Событие будет проходить в Токио.

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