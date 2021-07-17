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Суббота, 17.07.2021
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Япония на грани пятой волны: коронавирус добрался до олимпийской деревни
Япония на грани пятой волны: коронавирус добрался до олимпийской деревни

Япония на грани пятой волны: коронавирус добрался до олимпийской деревни

Япония на грани пятой волны: коронавирус добрался до олимпийской деревни
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф скриншот

В Олимпийской деревне в Токио в субботу, 17 июля, зарегистрировали  первый случай заражения коронавирусом. 

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию, поступившую из организационного комитета Олимпийских игр.

Положительный результат дал тест "иностранца среди организаторов Олимпиады" после очередного ежедневного теста на коронавирус в Олимпийской деревне. Иностранец прибыл в Японию и поселился в комплексе для членов делегаций стран-участниц игр. Генеральный директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто подтвердил эти данные. Имя и гражданство больного с целью сохранения конфиденциальности не разглашаются.

До сих пор положительный результат теста на коронавирус был зафиксирован в 45 человек, имеющих отношение к играм - в том числе у персонала, членов делегаций, журналистов.

Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии эти соревнования перенесли на год. Они будут происходить без зрителей и с соблюдением всех правил карантина.

Всего в Японии зарегистрировано 835 тыс. заболевших на коронавирус, 187 тыс. из них - в Токио. Почти 15 тыс. японцев умерли от заболевания, в столице страны - более 2 тыс.

В общем по стране за 16 июля зарегистрировали почти 3,5 тыс. новых случаев. Статистика показывает, что нынешняя ситуация с заболеваемостью в Японии намекает о пятой волне COVID-19.

За последние сутки в Токио заболели еще около 1 тыс. 270 человек. Это может говорить о четвертой волне коронавируса в столице.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Олимпиаду в Токио от Украины поедут 158 олимпийцев в 25 видах спорта, а точнее - в 30 дисциплинах.

Также напоминаем о том, что Япония пока что находится в "зеленом" списке стран и для граждан этой страны  19 июля откроют въезд в Эстонию.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Япония, Токио, Олимпиада, Коронавирус, Пятая волна.
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