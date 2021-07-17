Япония на грани пятой волны: коронавирус добрался до олимпийской деревни

В Олимпийской деревне в Токио в субботу, 17 июля, зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию, поступившую из организационного комитета Олимпийских игр.

Положительный результат дал тест "иностранца среди организаторов Олимпиады" после очередного ежедневного теста на коронавирус в Олимпийской деревне. Иностранец прибыл в Японию и поселился в комплексе для членов делегаций стран-участниц игр. Генеральный директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто подтвердил эти данные. Имя и гражданство больного с целью сохранения конфиденциальности не разглашаются.

До сих пор положительный результат теста на коронавирус был зафиксирован в 45 человек, имеющих отношение к играм - в том числе у персонала, членов делегаций, журналистов.