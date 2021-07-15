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Украина в Токио: сколько спортсменов и в каких видах спорта будут представлять нашу страну на Олимпиаде

Украина в Токио: сколько спортсменов и в каких видах спорта будут представлять нашу страну на Олимпиаде
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф НОК України НОК України

23 июля в Токио стартуют летние Олимпийские игры, которые продлятся до 8 августа. Сейчас самое время рассказать, в каких видах спорта и в каком количестве на соревнованиях будет представлена наша страна.

Украина представила форму на Олимпиаду

В Японии около 11 000 атлетов будут соревноваться в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов медалей. От Украины на соревнования поедут 158 олимпийцев в 25 видах спорта, а точнее - в 30 дисциплинах.

Представлять нашу страну спортсмены будут в бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина поедет в столицу Японии без одного из претендентов на золотые медали. Причина - не самая приятная, а именно допинг.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Олимпийские игры, Летняя Олимпиада, Токио-2020, Токио-2021.
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