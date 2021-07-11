Украина представила форму на Олимпиаду

Сегодня, 11 июля, в штаб-квартире Национального Олимпийского Комитета (НОК) Украины, состоялась презентация формы украинских олимпийцев на летнюю Олимпиаду, которая с 23 июля по 8 августа этого года пройдёт в столице Японии - Токио. На мероприятии также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена. Детально о сегодняшем событии рассказывается также на официальном сайте Комитета.

— НОК України (@OlympicUA) July 11, 2021

В данной экипировки от компании Peak украинские спортсмены выйдут на церемонии открытия и закрытия грядущей Олимпиды.

— НОК України (@OlympicUA) July 11, 2021

"Телеграф" напоминает, что украинский футболист в это межсезонье скорее всего не перейдёт в итальянский клуб "Дженоа", как сообщалось ранее.

Ранее "Телеграф" сообщал главный тренер сборной Украины по футболу сегодня был замечен на финале Уимблдона.