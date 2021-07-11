Шевченко был замечен на финале Уимблдона: Джокович победил Берреттини

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который проживает в Лондоне, времени в столице Великобритании зря не теряет. Видеокамеры засняли присутствие легенды украинского футбола на финале теннисного турнира "Уимблдон", в котором принимали участие серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини. К слову, победу одержал первый из них.

Также сегодня в Лондоне состоится финал Чемпионата Европы по футболу, за которым на нашем сайте можно будет следить в режиме онлайн. Посетит ли Шевченко и его - на данный момент неизвестно.

Отметим, что сегодня в сети появилось резонансное заявление Шевченко о желании поработать клубным тренером, а значит и покинуть сборную Украины после пяти лет работы во главе главной команды страны. При этом контракт легенды украинского футбола с Украинской ассоциацией футбола длится до окончания Мундиаля-2022, который пройдёт в Катаре.

"Телеграф" напоминает, что УЕФА хочет вновь расширить Евро.