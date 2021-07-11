Шевченко намекнул на уход из сборной Украины

Знаменитый в прошлом нападающий "Милана", а ныне действующий тренер сборной Украины Андрей Шевченко побеседовал со Sky Sports во время шоу Calciomercato L'Originale. "Шева" рассказал итальянским СМИ, что оценит свое пребывание в национальной команде и вскоре примет решение касательно будущего в стане "Желто-синих".

По словам Шевченко, он уже 5 лет работает на уровне сборных, а его давней мечтой является тренерская деятельность в клубе. Кроме того, Андрей Николаевич рассказал, что на работу тренером его вдохновляли такие специалисты, как Валерий Лобановский, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

"Определенно оцениваю тот факт, что однажды я хотел бы возглавить какой-то клуб. Я отработал 5 лет со сборной Украины, так что теперь нужно спокойно оценить наше будущее. Я бы хотел тренировать клуб", - приводит слова Шевченко milanreports.

"Телеграф" напоминает, что на Евро-2020, финал которого запланирован на 11 июля, сборная Украины под руководством Шевченко добралась до 1/4 финала, где крупно уступила будущему участнику решающего матча - Англии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что команду Украины встретили с почестями по возвращению с Евро-2020.