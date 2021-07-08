Италия - Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

В воскресенье, 11 июля, на чемпионате Европы по футболу-2020 состоится финальный поединок между сборными Италии и Англии. Встреча пройдет в Лондоне на арене "Уэмбли", начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине финал ЧЕ-2020 Италия - Англия покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, официальная трансляция встречи будет доступна на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется платная подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в ходе которого у нас на сайте оперативно появятся видео голов и лучших моментов игры.

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале Евро-2020 Италия в серии пенальти одолела Испанию, а Англия в экстр-таймах благодаря спорному пенальти переиграла Данию. С видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Отметим, сборная Украины на Евро-2020 добралась до четвертьфинала, где крупно уступила Англии. Первая команда страны уже вернулась на родину.