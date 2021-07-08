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Италия - Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

Италия - Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter mancity

В воскресенье, 11 июля, на чемпионате Европы по футболу-2020 состоится финальный поединок между сборными Италии и Англии. Встреча пройдет в Лондоне на арене "Уэмбли", начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине финал ЧЕ-2020 Италия - Англия покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, официальная трансляция встречи будет доступна на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется платная подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в ходе которого у нас на сайте оперативно появятся видео голов и лучших моментов игры.

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале Евро-2020 Италия в серии пенальти одолела Испанию, а Англия в экстр-таймах благодаря спорному пенальти переиграла Данию. С видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Отметим, сборная Украины на Евро-2020 добралась до четвертьфинала, где крупно уступила Англии. Первая команда страны уже вернулась на родину.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Италии, Футбол, Евро-2020.
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