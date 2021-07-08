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Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией

Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
Обновлено 00:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter England

В среду, 7 июля, сборная Англии в рамках матча 1/2 финала чемпионата Европы принимала команду Дании. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

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Датчане с первых минут показали англичанам, что не будут мальчиками для битья. На 30-й минуте встречи хавбек Дании Миккель Дамсгор открыл счет прямым ударом со штрафного. Примечательно, что этот гол стал первым взятием ворот прямым ударом со стандарта на этом Евро. "Львы" после пропущенного мяча взвинтили темп и создали несколько убойных моментов, но сравняли счет лишь после автогола Симона Кьера, который срезал мяч в свои ворота после прострела Букайо Саки. Во втором тайме "Львы" смотрелись предпочтительнее, но забить так и не сумели.

Развязка матча наступила в первом экстра-тайме. Рахим Стерлинг в борьбе с датскими защитниками упал в чужой штрафной, а рефери Данни Маккели указал на "точку". К слову, пенальти был весьма спорным и явно разгорится скандал по этому поводу. Гарри Кейн не сумел переиграть Шмейхеля с пенальти, но был первым на добивании, принеся своей команде победу и выход в финал турнира.

Англия 2:1 Дания

Голы: Кьер 39' (автогол), Кейн 104' - Дамсгор 30'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Кейна:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Таким образом, Англия в финале турнира встретится с командой Италии, которая 6 июля в серии пенальти обыграла Испанию. Решающий матч Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

С результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 222

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Сборная Англии, Футбол, Евро-2020, Сборная Дании.
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