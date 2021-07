Итальянские штучки: как Кьеллини морально задавил капитана сборной Испании перед серией пенальти (видео)

Сборные Италии и Испании устроили настоящую битву за выход в финал чемпионата Европы-2020, однако интересна была не только игра на "Уэмбли", но и события в перерывах матча, которых было много, ведь команды довели дело до серии пенальти.

Перед серией 11-метровых ударов капитаны команд Джорджо Кьеллини и Жорди Альба решали, в какие ворота будут бить, а также кто первым начнет серию. В этот момент центральный защитник "Адзурри" Кьеллини устроил настоящее шоу. Он по-доброму хватал соперника, "бил" того по плечу, а также кулаком "проверил" тому челюсть. В конце церемонии Джорджо крепко обнял Альбу. К слову, немецкий рефери Феликс Брых никак не отреагировал на такое поведение итальянца.

Видео забавного момента доступно в сети:

Giorgio Chiellini lost his mind before that shootout #EURO2020 pic.twitter.com/usqCskxWQm

— Balls.ie (@ballsdotie) July 6, 2021