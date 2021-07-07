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Итальянские штучки: как Кьеллини морально задавил капитана сборной Испании перед серией пенальти (видео)

Итальянские штучки: как Кьеллини морально задавил капитана сборной Испании перед серией пенальти (видео)
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф Фото: Twitter goal

Сборные Италии и Испании устроили настоящую битву за выход в финал чемпионата Европы-2020, однако интересна была не только игра на "Уэмбли", но и события в перерывах матча, которых было много, ведь команды довели дело до серии пенальти. 

Легенду сборной Италии не пускали на поле, приняв за фаната: смешной момент попал на видео

Перед серией 11-метровых ударов капитаны команд Джорджо Кьеллини и Жорди Альба решали, в какие ворота будут бить, а также кто первым начнет серию. В этот момент центральный защитник "Адзурри" Кьеллини устроил настоящее шоу. Он по-доброму хватал соперника, "бил" того по плечу, а также кулаком "проверил" тому челюсть. В конце церемонии Джорджо крепко обнял Альбу. К слову, немецкий рефери Феликс Брых никак не отреагировал на такое поведение итальянца.

Видео забавного момента доступно в сети:

В итоге серия пенальти завершилась победой итальянцев со счетом 4:2. У испанцев 11-метровые не забили Ольмо и Мората, а у итальянцев - Локателли.

"Телеграф" напоминает, что в основное время Италия и Испания победителя не выявили - 1:1. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. В финале турнира итальянцы сыграют с победителем противостояния Англии и Дании, которые проведут свой полуфинал в среду, 7 июля.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 281

Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Италии, Футбол, Евро-2020, Джорджо Кьеллини.
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