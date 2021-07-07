Скачать
Среда, 07.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборной Украины запретили ехать в Россию на чемпионат мира
Сборной Украины запретили ехать в Россию на чемпионат мира
Украинский футболист потратил 1000 долларов на виртуальный нож в CS:GO (видео)
Украинский футболист потратил 1000 долларов на виртуальный нож в CS:GO (видео)
Макгрегор - Порье: где и когда смотреть главный бой UFC 264
Макгрегор - Порье: где и когда смотреть главный бой UFC 264
Непобедимый украинский супертяж сразится перед боем Фьюри - Уайлдер
Непобедимый украинский супертяж сразится перед боем Фьюри - Уайлдер

Италия пробилась в финал Евро-2020, выбив Испанию в серии пенальти (видео)

Италия пробилась в финал Евро-2020, выбив Испанию в серии пенальти (видео)
00:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter azzurri

Во вторник, 6 июля, сборные Испании и Италии провели первый полуфинал на чемпионате Европы по футболу-2020. Встреча состоялась на лондонском стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:1 в основное время и экстра-таймы, а в серии пенальти преуспели итальянцы - 4:2

Команды в первом тайме не блистали в атаке, нанеся 4 удара на двоих, один из которых в створ, при этом скорость игры была довольно высокой. В начале второго тайма обе команды не сбавляли оборотов, но первыми преуспели "Адзурри". На 60-й минуте вратарь номинальных хозяев Доннарумма быстро вбросил мяч, что привело к разящей контратаке, Ляпорт остановил проход Иммобиле, однако Федерико Кьеза подхватил мяч, а затем пробил прямо в дальний угол ворот Симона, который лишь наблюдал за полетом мяча. Испанцы давили и в итоге отыгрались. На 80-й минуте Альваро Мората обыгрался в "стенку" с Ольмо и переиграл Доннарумму в ближнем бою. В итоге команды довели дело до экстра-таймов и серии пенальти.

У Италии 11-метровый не забил Мануэль Локателли (вратарь).

У Испании пенальти не реализовали Дани Ольмо (мимо) и Альваро Мората (вратарь).

Италия 1:1 Испания

(4:2 по пенальти)

Голы: Кьеза 60', Мората 80'

Таким образом, Италия вышла в финал турнира, который состоится 11 июля на "Уэмбли". В решающем поединке Евро-2020 итальянцы сыграют с победителем матча Англия - Дания, которые свой полуфинал проведут 7 июля.

"Телеграф" напоминает, что в 1/4 финала испанцы в тяжелейшем матче в серии пенальти выбили Швейцарию, а итальянцы прошли Бельгию. С результатами и видеообзорами всех поединков ЧЕ-2020 по футболу можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 219

Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Италии, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официально: сборная Украины не поедет в Москву
02 Чемпион Италии усилил ПСЖ
03 В Европе стартовал новый еврокубок: результаты первых матчей
04 Игрок сборной Украины перебрался в Россию
05 Италия пробилась в финал Евро-2020, выбив Испанию в серии пенальти (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь