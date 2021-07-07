Италия пробилась в финал Евро-2020, выбив Испанию в серии пенальти (видео)

Во вторник, 6 июля, сборные Испании и Италии провели первый полуфинал на чемпионате Европы по футболу-2020. Встреча состоялась на лондонском стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:1 в основное время и экстра-таймы, а в серии пенальти преуспели итальянцы - 4:2

Команды в первом тайме не блистали в атаке, нанеся 4 удара на двоих, один из которых в створ, при этом скорость игры была довольно высокой. В начале второго тайма обе команды не сбавляли оборотов, но первыми преуспели "Адзурри". На 60-й минуте вратарь номинальных хозяев Доннарумма быстро вбросил мяч, что привело к разящей контратаке, Ляпорт остановил проход Иммобиле, однако Федерико Кьеза подхватил мяч, а затем пробил прямо в дальний угол ворот Симона, который лишь наблюдал за полетом мяча. Испанцы давили и в итоге отыгрались. На 80-й минуте Альваро Мората обыгрался в "стенку" с Ольмо и переиграл Доннарумму в ближнем бою. В итоге команды довели дело до экстра-таймов и серии пенальти.

У Италии 11-метровый не забил Мануэль Локателли (вратарь).

У Испании пенальти не реализовали Дани Ольмо (мимо) и Альваро Мората (вратарь).

Италия 1:1 Испания

(4:2 по пенальти)

Голы: Кьеза 60', Мората 80'

Таким образом, Италия вышла в финал турнира, который состоится 11 июля на "Уэмбли". В решающем поединке Евро-2020 итальянцы сыграют с победителем матча Англия - Дания, которые свой полуфинал проведут 7 июля.

"Телеграф" напоминает, что в 1/4 финала испанцы в тяжелейшем матче в серии пенальти выбили Швейцарию, а итальянцы прошли Бельгию. С результатами и видеообзорами всех поединков ЧЕ-2020 по футболу можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.