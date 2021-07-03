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Италия в драматичном матче обыграла Бельгию и пробилась в 1/2 Чемпионата Европы

Италия в драматичном матче обыграла Бельгию и пробилась в 1/2 Чемпионата Европы
00:00 Сегодня Телеграф Твиттер сборной Италии

Стал известен второй полуфиналист Евро-2020 - это звание добыла сборная Италии, обыгравшая Бельгию со счётом 2:1.

"Скуадра Адзурра" очень активно начала матч против "красных дьяволов". В самом начале игры мяч в ворота Тибо Курута отправил Леонардо Бонуччи, однако после всех празднований итальянцев в игру включился ВАР, нашедший у оборонца "Ювентуса" офсайд. 

Однако два "законных" Италия таки забила. Сначала Николо Барелла мастерски разобрался и с мячом, и с соперниками, и точно отправил мяч в дальний угол, а затем Лоренцо Инсинье положил настоящий шедевр в "девятку" бельгийских ворот. 

Подопечные Роберто Мартинеса почти сразу ответили "пенальти в раздевлаку". Мега-активный Доку нарвался на фол со стороны Ди Лоренцо, а Ромелу Лукаку точно реализовал пенальти.  

Во втором тайме итальянцы продолжали контролировать мяч и таки добыли победу. Бельгийские футболисты так и не создали действительно много, чтобы сравнять счёт. Хотя Лукаку в одном из эпизодов мог забивать гарантированный мяч, но "Скуадру Адзурру" спас Леонардо Спинаццола. К слову, затем получивший травму и покинувший поле на носилках - огромная потеря для Роберто Манчини...

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале Чемпионата Европы итальянцы сыграют с испанцами, которые в серии пенальти обыграли швейцарцев.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Италии, Мюнхен, Ромелу Лукаку, Евро-2020, Сборная Бельгии, Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле, Леонардо Спинаццола, Николо Барелла.
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