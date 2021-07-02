Испанцы в серии пенальти дожали швейцарцев и вышли в полуфинал Евро-2020 (видеообзор матча)

Первым матчем игрового дня 2 июля на Евро-2020 стало противостояние между сборными Швейцарии и Испании, которое состоялось в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Начало игры было за испанцами - после подачи углового Хорди Альба отлично приложился к мячу издали, а Денис Закария случайно рикошетом перевёл мяч в собственные ворота. Гол записали именно на швейцарца, и потому на этом Евро мы увидели уже десятый (десятый, Карл!) автогол.

Во втором тайме Джордан Шачири после обрезки испанцев сравнял счёт матча. Казалось, что швейцарцы в теории могут забить и второй, но одноклубник Руслана Малиновского Ремо Фройлер получил красную и отправился отдыхать.

После этого "нейтралы" выставили у своих ворот настоящий "Сталинград". Вратарь мёнхенгладбахской "Боруссии" Ян Зоммер несколько раз тащил просто мёртвые мячи, а особенно не везло форварду испанского "Вильярреала" Жерару Морено. ПОдобное продолжалось и в овертаймах.

Во втором матче подряд судьбу швейцарцев против топовой-сборной решала серия пенальти. Однако тут Зоммер смог отбить лишь один удар, тогда как его коллега Симон - два. Также некоторые удары летели "по воробьям". Итог - 3:1 в пользу "Ферии Рохи".

Видеообзор матча: "Телеграф" напоминает, что в полуфинале турнира испанцы сыграют с победителем пары Бельгия - Италия.