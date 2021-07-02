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Испанцы в серии пенальти дожали швейцарцев и вышли в полуфинал Евро-2020 (видеообзор матча)

Испанцы в серии пенальти дожали швейцарцев и вышли в полуфинал Евро-2020 (видеообзор матча)
21:53 Сегодня Телеграф Твиттер Bayu Anggi Wijanoko

Первым матчем игрового дня 2 июля на Евро-2020 стало противостояние между сборными Швейцарии и Испании, которое состоялось в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". 

Начало игры было за испанцами - после подачи углового Хорди Альба отлично приложился к мячу издали, а Денис Закария случайно рикошетом перевёл мяч в собственные ворота. Гол записали именно на швейцарца, и потому на этом Евро мы увидели уже десятый (десятый, Карл!) автогол.  

Во втором тайме Джордан Шачири после обрезки испанцев сравнял счёт матча. Казалось, что швейцарцы в теории могут забить и второй, но одноклубник Руслана Малиновского Ремо Фройлер получил красную и отправился отдыхать. 

После этого "нейтралы" выставили у своих ворот настоящий "Сталинград". Вратарь мёнхенгладбахской "Боруссии" Ян Зоммер несколько раз тащил просто мёртвые мячи, а особенно не везло форварду испанского "Вильярреала" Жерару Морено. ПОдобное продолжалось и в овертаймах. 

Во втором матче подряд судьбу швейцарцев против топовой-сборной решала серия пенальти. Однако тут Зоммер смог отбить лишь один удар, тогда как его коллега Симон - два. Также некоторые удары летели "по воробьям". Итог - 3:1 в пользу "Ферии Рохи". 

Видеообзор матча: "Телеграф" напоминает, что в полуфинале турнира испанцы сыграют с победителем пары Бельгия - Италия.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Испании, Сборная Швейцарии, Евро-2020, Газпром Арена.
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