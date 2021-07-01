Бельгия - Италия: онлайн матча Чемпионата Европы

Вторым матче дня 2 июля на Евро-2020 станет противостояние с приставкой "супер" между Бельгией и Италией. Пройдёт оно в немецком городе Мюнхен на "Альянц Арене", а начнётся в 22:00 по киевскому времени. Обслужит встречу словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию матча. Сюда будут оперативно добавлены видео голов и самых опасных и интересных моментов увлекательного мюнхенского поединка.

Бельгия -:- Италия

(начало в 22:00)

Небольшим фаворитом встречи по мнению букмекеров является "Скуадра Адзурра". Однако это будет игра из разряда тех, где победитель не будет определён до последней секунде - между собой встречаются две топ-сборные, две невероятно качественные и интересные сборные. А итальянцы ещё и привлекающие внимание своей игрой.

"Телеграф" напоминает, что победитель этой пары сыграет в полуфинале с победителем матча Швейцария - Испания, за которым на нашем сайте можно такж следить в режиме онлайн.