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Бельгия - Италия: онлайн матча Чемпионата Европы

Бельгия - Италия: онлайн матча Чемпионата Европы
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф UEFA

Вторым матче дня 2 июля на Евро-2020 станет противостояние с приставкой "супер" между Бельгией и Италией. Пройдёт оно в немецком городе Мюнхен на "Альянц Арене", а начнётся в 22:00 по киевскому времени. Обслужит встречу словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию матча. Сюда будут оперативно добавлены видео голов и самых опасных и интересных моментов увлекательного мюнхенского поединка. 

                                                Бельгия -:- Италия  

                                                    (начало в 22:00) 

Небольшим фаворитом встречи по мнению букмекеров является "Скуадра Адзурра". Однако это будет игра из разряда тех, где победитель не будет определён до последней секунде - между собой встречаются две топ-сборные, две невероятно качественные и интересные сборные. А итальянцы ещё и привлекающие внимание своей игрой. 

"Телеграф" напоминает, что победитель этой пары сыграет в полуфинале с победителем матча Швейцария - Испания, за которым на нашем сайте можно такж следить в режиме онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Италии, Ромелу Лукаку, Евро-2020, Сборная Бельгии, Джорджо Кьеллини.
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