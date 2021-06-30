Бельгия - Италия: букмекеры с трудом определили фаворита четвертьфинала Евро-2020

В пятницу, 2 июля, вторым матчем игрового дня чемпионата Европы-2020 станет противостояние Бельгии и Италии в рамках 1/4 финала. Букмекеры с трудом определили фаворита встречи, которая пройдет в Мюнхене на одноименной арене.
По мнению специалистов, итальянцы являются небольшими фаворитами поединка. На успех "Адзурри" в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2,40. Триумф "Красных дьяволов" оценивается в 3,45, а ничья - в 3,30. Отметим, выход Италии в полуфинал котируется коэффициентом 1,64, а бельгийцев - 2,34.
Прогноз букмекеров на матч Бельгия - Италия (данные за 30 июня):
"Телеграф" напоминает, что сборная Бельгии в 1/8 финала минимально одолела Португалию, а итальянцы с проблемами выбили Австрию. В полуфинале победитель этого противостояния сыграет с победителем матча Швейцария - Испания, которые также сыграют 2 июля. С календарем и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.
Ранее букмекеры оценили шансы всех четвертьфиналистов на победу в турнире.