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Бельгия - Италия: букмекеры с трудом определили фаворита четвертьфинала Евро-2020

Бельгия - Италия: букмекеры с трудом определили фаворита четвертьфинала Евро-2020
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter BelRedDevils

В пятницу, 2 июля, вторым матчем игрового дня чемпионата Европы-2020 станет противостояние Бельгии и Италии в рамках 1/4 финала. Букмекеры с трудом определили фаворита встречи, которая пройдет в Мюнхене на одноименной арене. 

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По мнению специалистов, итальянцы являются небольшими фаворитами поединка. На успех "Адзурри" в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2,40. Триумф "Красных дьяволов" оценивается в 3,45, а ничья - в 3,30. Отметим, выход Италии в полуфинал котируется коэффициентом 1,64, а бельгийцев - 2,34.

Прогноз букмекеров на матч Бельгия - Италия (данные за 30 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Бельгии 3,45 - ничья 3,10 - победа команды Италии 2,41)
  • Фаворит: ( 3,35 -3,20 - 2.40)
  • William Hill: (3,30 - 3,00 - 2,40)

"Телеграф" напоминает, что сборная Бельгии в 1/8 финала минимально одолела Португалию, а итальянцы с проблемами выбили Австрию. В полуфинале победитель этого противостояния сыграет с победителем матча Швейцария - Испания, которые также сыграют 2 июля. С календарем и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее букмекеры оценили шансы всех четвертьфиналистов на победу в турнире.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Италии, Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии.
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