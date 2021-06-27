Италия с большими проблемами прошла обидчика сборной Украины на Евро-2020 (видео)

В субботу, 26 июня, сборная Италии в Лондоне на стадионе "Уэмбли" принимала команду Австрии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев.

"Хозяева" с первых минут захватили инициативу в поединке, однако за первые 45 минут "Адзурри" отличиться не сумели, хотя они и были ближе к голу. В частности, Иммобиле угодил в каркас ворот ударом издали. Во второй 45-минутке картина игры не поменялась, и игра плавно перетекла в овертаймы. В начале первого экстра-тайма Федерико Кьеза блестяще разобрался в чужой штрафной и открыл счет в игре. А в конце второй 15-минутки Маттео Пессина удвоил преимущество "хозяев". Казалась, итальянцы комфортно доведут дело до победы, но под занавес второго овертайма Саша Калайджич после подачи с углового отквитал один мяч.

Италия - Австрия 2:1

Голы: Кьеза 95', Пессина 105' - Калайджич 114

Этот результат позволил Италии пробиться в 1/4 финала Евро-2020. В следующем раунде "Адзурри" сыграют с победителем противостояния Бельгия - Португалия. Четвертьфинальный поединок с участием итальянцев пройдет 2 июля в Мюнхене на одноименной арене.

"Телеграф" напоминает, что Австрия в последнем матче групповой стадии переиграла Украину, и именно этот результат отправил австрийскую команду, занявшую второе место в группе С, в раунд-плей-офф на первое место квартета А - Италию. Сборная Украины избежала этой участи и сыграет в 1/8 финала со Швецией.

Отметим, 26 июня в Амстердаме определился первый четвертьфиналист ЧЕ-2020.

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