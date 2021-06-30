Сборная Украины - главный аутсайдер 1/4 финала Евро-2020: прогноз букмекеров

На чемпионате Европы-2020 были сыграны все матчи 1/8 финала, в частности, сборная Украины в игре с невероятной концовкой выбила команду Швеции. Перед четвертьфинальной стадией букмекеры оценили шансы команд на победу в турнире.

По итогам всех поединков 1/8 финала были сформированы четыре пары четвертьфиналистов, которые сыграют между собой 2 и 3 июля.

Швейцария - Испания

Бельгия - Италия

Чехия - Дания

Украина - Англия

По мнению аналитиков, фаворитом чемпионата Европы является сборная Англии, которая в 1/8 финала переиграла немцев. Успех "Родоначальников футбола" оценивается коэффициентом 2,80-3,10 (35%). Следом в котировках специалистов идут испанцы, которые в сумасшедшем матче выбили хорватов - 3,80-4,10 (26%). Замыкают тройку фаворитов итальянцы, обыгравшие в 1/8 финала австрийцев - 4,80-5,00 (около 20%). Сборная Украины является главным аутсайдером стадии плей-офф. На успех команды Андрея Шевченко можно сделать ставку с коэффициентом 25-34, что примерно оценивается вероятностью в 3-4%.

Букмекеры оценили шансы сборных на победу на Евро-2020:

Пари-Матч:

Фаворит:

William Hill:

Ранее "Телеграф" сообщал, сто сеть отреагировала забавными мемами на выход сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы.

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