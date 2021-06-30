Спасибо, Швеция, дальше мы сами: сеть заполонили шутки и мемы про победу Украины на Евро-2020

После исторической победы национальной сборной Украины над Швецией в сети появилось множество шуток и мемов на данную тему.

Об этом писали множество пользователей в сети.

Так, в сети появилось множество шуток, мемов и фотожаб про победу Украины на Евро-2020 над Швецией.

Отметим, что некоторые чемпионы мира и чемпионы Европы уже покинули данный турнир, в то время как Украина, которая чудом вырвалась в плей-офф продолжает участие.

Напомним, что ранее главный тренер команды украинцев Андрей Шевченко прокомментировал легендарную победу сборной Украины над Швецией на Евро-2020