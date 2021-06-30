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Среда, 30.06.2021
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Спасибо, Швеция, дальше мы сами: сеть заполонили шутки и мемы про победу Украины на Евро-2020

Спасибо, Швеция, дальше мы сами: сеть заполонили шутки и мемы про победу Украины на Евро-2020
07:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EURO2020

После исторической победы национальной сборной Украины над Швецией в сети появилось множество шуток и мемов на данную тему.

Об этом писали множество пользователей в сети.

Так, в сети появилось множество шуток, мемов и фотожаб про победу Украины на Евро-2020 над Швецией.

 Швеция Украина – реакция сети, шутки, мемы, карикатуры и фотожабы о победе команды Шевченко

Швеция Украина – реакция сети

Швеция Украина – реакция сети, шутки, мемы, карикатуры

Швеция Украина – реакция сети, шутки, мемы, карикатуры и фотожабы

Швеция Украина – реакция сети, шутки, мемы, карикатуры и фотожабы о победе

Швеция Украина - видео победного гола Довбика в матче 1/8 финала чемпионата Европы 29.06.2021

Швеция Украина – реакция сети, шутки, мемы, карикатуры и фотожабы о победе команды

скрин

скриншот

скриншот мем

скриншот мем комент

Определились все пары 1/4 финала чемпионата Европы 

скриншот мем коментарий

Отметим, что некоторые чемпионы мира и чемпионы Европы уже покинули данный турнир, в то время как Украина, которая чудом вырвалась в плей-офф продолжает участие.

Напомним, что ранее главный тренер команды украинцев Андрей Шевченко прокомментировал легендарную победу сборной Украины над Швецией на Евро-2020

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Швеция, Футбол.
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