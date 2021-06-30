Сборная Украины в эмоциональном матче со Швецией пробилась в четвертьфинал Евро-2020 (видео)

Во вторник, 29 июня, сборная Украины в рамках матча 1/8 финала чемпионата Европы сыграла с командой Швеции. Встреча состоялась в шотландском Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" и завершилась со счетом 1:2 в пользу украинцев.

Шведы взяли мяч под свой контроль, но "гости" поначалу здорово оборонялись и даже создавали моменты у ворот скандинавов. Именно украинцы открыли счет в этой игре. На 27-й минуте поединка Андрей Ярмоленко блестящим пасом вывел Александра Зинченко на ударную позицию, и "Зина" не подвел. Александр пушечным выстрелом с лету из пределов штрафной поразил ворота Ульсена. "Хозяева" и не думали отчаиваться и под занавес первой 45-минутки сравняли счет. На 43-й минуте Эмиль Форсберг дальним ударом с рикошетом от Ильи Забарного поразил ворота Георгия Бущана.

Во втором тайме картина игры не изменилась - шведы атаковали позиционно, а украинцы искали свой шанс в контратаках. Второй тайм подарил зрителям сразу три удара в каркас ворот. Сидорчук угодил в штангу, а Форсберг сначала попал в штангу, а затем проверил на прочность перекладину. В итоге команды довели дело до овертаймов, где Швеция осталась в меньшинстве. Маркус Даниэльсон грубо пошел в стык с Бесединым и схлопотал прямую красную карточку после просмотра VAR, а вот Артем был сразу же заменен. Шевченко усилил атаку, но забить его подопечные сумели только в компенсированное время второго экстра-тайма после дебютного гола Артема Довбика. Артем блестяще пробил головой после навеса Зинченко с левого фланга, а у шведов попросту не было времени, чтобы отыграться.

Швеция - Украина 1:2

Голы: Форсберг 43' - Зинченко 27', Довбик 120+1'

Удаление: Даниэльсон 98'

Отметим, в еще одном поединке игрового дня сборная Англии переиграла Германию, что в итоге вывело "Львов" на победителя противостояния Швеция - Украина. Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится 3 июля в Риме на стадионе "Олимпико".

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