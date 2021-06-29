Сборная Англии в прагматичном стиле переиграла немцев и прошла в 1/4 Евро-2020

29 июня началось на Евро-2020 с довольно скучного матча, который по скорости и интенсивности значительно уступил вчерашним противостояниям между Хорватией и Испанией, а также Швейцарией и Испанией.

Сборная Англии со счётом 2:0 победила сборную Германии в довольно прагматичном стиле и без какой-то особо атакующей игры. В первом тайме (как и в начале второго) лучшими на поле выглядели немцы: к примеру, Кай Хаверц на 49-й минуте угодил в перекладину.

Англичане же воспользовались первым моментом. Рахим Стерлинг сам создал момент, протянул мяч, и отлично замкнул передачу подключившегося к атаке на левом фланге Люка Шоу.

Видео гола Стерлинга: Немцы ответили прекрасным моментом Мюллера. Кстати, после ужасной обрезки Стерлинга. Томас в довольно нетипичном для себя стиле не реализовал выход один на один, когда даже Пикфорд уже был не у дел.

"Не забиваешь ты - забивают тебе". И поэтому родоначальники футбола ответили ещё одним голом после после передачи с левого фланга. На этот раз отличный пас выдал Гриллиш, а замкнул - Кейн. Головой, а не ногой.

Видео гола Кейна:

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Видеообзор матча будет добавлен чуть позже. "Телеграф" напоминает, что в 1/4 Чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция - Украина. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени, онлайн трансляция матча - здесь. Уже стали известны стартовые составы команд.