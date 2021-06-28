Швеция - Украина: прямая трансляция матча нашей сборной в 1/8 Евро-2020

Завтра, 29 июня, национальная сборная Украины проведёт свой решающий (а если быть точным - один из многих решающих) матчей на Евро-2020. Речь о поединке против шведов в рамках 1/8 турнира. Игру с шотландского города Глазго обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую трансляцию матча, куда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Швеция -:- Украина

(начало в 19:00)

Букмекеры не верят в сборную Украины и пророчат ей вылет с турнира. Даже на ничью в основное время коэффициенты выше, а на победу скандинавов - тем более.

"Телеграф" напоминает, что победитель нашей пары сыграет в 1/4 турнира с победителем битвы между англичанами и немцами, за которым у нас можно также следить в режиме текстовой трансляции. Сегодня на нашем сайте можно в режиме онлайн следить и за предматчевой пресс-конференцией Андрея Шевченко и Тараса Степаненко.