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Понедельник, 28.06.2021
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Швеция - Украина: прямая трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)

Швеция - Украина: прямая трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, в понедельник, 28 июня, в 19:45 по киевскому времени (и в 17:45 по британскому) в шотландском городе Глазго начнётся пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко, а также, по традиции, одного из футболистов главной команды страны. На этот раз вместе с наставником придёт общаться с прессой полузащитник донецкого "Шахтёра" Тарас Степаненко.


Мероприятие будет посвящено завтрашнему матчу украинцев против Швеции в рамках Евро-2020. Затем, в 20:30 по киевскому времени (18:30 по местному) начнётся и тренировка нашей команды, первые 15 минут которой будут открыты для журналистов.  

"Телеграф" напоминает, где в Киеве смотреть решающий поединок сборной Украины в 1/8 Чемпионата Европы.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, УЕФА, Сборная Швеции, Глазго, Евро-2020, УАФ.
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