Швеция - Украина: прямая трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, в понедельник, 28 июня, в 19:45 по киевскому времени (и в 17:45 по британскому) в шотландском городе Глазго начнётся пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко, а также, по традиции, одного из футболистов главной команды страны. На этот раз вместе с наставником придёт общаться с прессой полузащитник донецкого "Шахтёра" Тарас Степаненко.



Мероприятие будет посвящено завтрашнему матчу украинцев против Швеции в рамках Евро-2020. Затем, в 20:30 по киевскому времени (18:30 по местному) начнётся и тренировка нашей команды, первые 15 минут которой будут открыты для журналистов.

"Телеграф" напоминает, где в Киеве смотреть решающий поединок сборной Украины в 1/8 Чемпионата Европы.