Стало известно, кто обслужит матч Швеция - Украина на Евро-2020

Стало известно, кто обслужит матч между сборными Швеции и Украины, который пройдёт 29 июня в 22:00 в рамках Евро-2020 - это итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, который, к примеру, судил финал Лиги чемпионов 2020 года между ПСЖ и Баварией. Его помощниками станут Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Четвертый рефери – Давиде Масса, арбитр ВАР - Массимилиано Иррати. Как уже не раз показал этот Чемпионат Европы, последнее очень даже важно.

Раньше сборная Украины уже не раз играла против шведов. Самая памятный для нас матч против скандинавов состоялась на Евро-2012, когда нынешний главный тренер нашей национальной команды оформил в их ворота дубль.

"Телеграф" напоминает, где в Киеве смотреть матч Швеция - Украина.