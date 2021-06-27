Скачать
Воскресенье, 27.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Швеция - Украина: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
Швеция - Украина: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
"Голова его отлетала": Ломаченко похвалил Накатани за стойкость (видео)
"Голова его отлетала": Ломаченко похвалил Накатани за стойкость (видео)
В России во время матча умер подставной футболист
В России во время матча умер подставной футболист
Вратарь сборной Украины боится гнева журналистов за возможный провал со Швецией (видео)
Вратарь сборной Украины боится гнева журналистов за возможный провал со Швецией (видео)

Стало известно, кто обслужит матч Швеция - Украина на Евро-2020

Стало известно, кто обслужит матч Швеция - Украина на Евро-2020
Обновлено 15:29 Сегодня Телеграф UEFA UEFA

Стало известно, кто обслужит матч между сборными Швеции и Украины, который пройдёт 29 июня в 22:00 в рамках Евро-2020 - это итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, который, к примеру, судил финал Лиги чемпионов 2020 года между ПСЖ и Баварией. Его помощниками станут Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Четвертый рефери – Давиде Масса, арбитр ВАР - Массимилиано Иррати. Как уже не раз показал этот Чемпионат Европы, последнее очень даже важно.

Раньше сборная Украины уже не раз играла против шведов. Самая памятный для нас матч против скандинавов состоялась на Евро-2012, когда нынешний главный тренер нашей национальной команды оформил в их ворота дубль.  

"Телеграф" напоминает, где в Киеве смотреть матч Швеция - Украина

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 91

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Евро-2020, Даниэле Орсато.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко разобрался с Накатани (видео)
02 Ломаченко - Накатани: видео нокдауна и нокаута
03 Определился первый четвертьфиналист Евро-2020 (видео)
04 Основной форвард сборной Украины получил повреждение и тренировался индивидуально
05 Италия с большими проблемами прошла обидчика сборной Украины на Евро-2020 (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь