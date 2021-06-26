Где в Киеве посмотреть решающий матч сборной Украины против Швеции: адреса фан-зон

Каждый матч национальной сборной Украины вызывает у наших болельщиков один закономерный вопрос (не считая игровых): где можно посмотреть в хорошей компании да на большом экране? И вторник, 29 июня, когда главная команда нашей страны сыграет против Швеции в рамках 1/8 финала Чемпионата Европы - не исключение.

Уже по традиции, ПариМатч организовывает просмотр поединка на большом экране ТРЦ Gulliver, который располагается в центре Киева на Спортивной площади, 1А. Учитывая, что этот матч будет проходить с большой долей вероятности без украинских (как и шведских) болельщиков из-за сложности приезда в Глазго - это отличный способ поддержать команду хотя бы за километры от места поединка.



Также игру команды Андрея Шевченко можно посмотреть в гипермаркете "Эпицентр" на улице Полярная, 20Д. Там с начала и до конца Евро-2020 работает фан-зона с большим экраном, разливным пивом, хот-догами и другими удобствами.

"Телеграф" напоминает, как сборные Украины и Швеции играли между собой в прежние годы.