Скачать
Пятница, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Возрожденный "Металлист" представил четырех новичков
Возрожденный "Металлист" представил четырех новичков
Сборная Украины отрабатывала пенальти перед Швецией (видео)
Сборная Украины отрабатывала пенальти перед Швецией (видео)
Формула-1 заменила флаг России на белый прямоугольник (фото)
Формула-1 заменила флаг России на белый прямоугольник (фото)
Роналду подшутил над партнером (видео)
Роналду подшутил над партнером (видео)

На матч Украина - Швеция в Глазго невозможно попасть ни из Украины, ни из Швеции: в чем причина

На матч Украина - Швеция в Глазго невозможно попасть ни из Украины, ни из Швеции: в чем причина
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Первый исторический матч плей-офф сборной Украины на Евро-2020 может установить антирекорд посещаемости на турнире. 

Дело в том, что власти Глазго, где 29 июня пройдет игра, установили ряд антикоронавирусных ограничений, которые на данную минуту выполнить невозможно. По сути посетить матч 1/8 финала Украина - Швеция смогут лишь местные жители, а вот для болельщиков "Желто-синих", которые хотят прилететь на игру предусмотрены некоторые правила.

Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов (фото)

Консульство Украины в Эдинбурге обнародовало информацию, где было отмечено, что лица, которые прибывают в Великобританию, кроме наличия отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы, должны уйти на самоизоляцию до 10-ти дней (после пяти дней можно пройти тест на COVID-19 и в случае отрицательного результата завершить самоизоляцию). 

Таким образом, учитывая сроки проведения матча Швеция - Украина, посетить его в Глазго реально могут разве что те болельщики, которые сейчас находятся в Великобритании. Примечательно, что данные правила действуют и на шведов, поэтому ожидать аншлага на стадионе "Хэмпден Парк", где разрешена заполняемость трибун до 25% при вместимости в 52 тысячи не стоит. 

Отметим, на матч групповой стадии Евро-2020 Хорватия - Чехия в Глазго пришло до шести тысяч человек. 

Напомним, сборная Украины получила соперника по 1/8 финала и узнала место проведения следующей игры только после заключительного матча групповой стадии Евро-2020, что проходил в среду, 23 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 331

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена футболиста сборной Украины забыла надеть нижнее белье (фото)
02 Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
03 В УЕФА объяснили, почему решили отменить правило выездного гола
04 Ломаченко рассмешил соперника на первой дуэли взглядов (видео)
05 В Италии нашлась команда, готовая приютить Коваленко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь