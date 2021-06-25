На матч Украина - Швеция в Глазго невозможно попасть ни из Украины, ни из Швеции: в чем причина

Первый исторический матч плей-офф сборной Украины на Евро-2020 может установить антирекорд посещаемости на турнире.

Дело в том, что власти Глазго, где 29 июня пройдет игра, установили ряд антикоронавирусных ограничений, которые на данную минуту выполнить невозможно. По сути посетить матч 1/8 финала Украина - Швеция смогут лишь местные жители, а вот для болельщиков "Желто-синих", которые хотят прилететь на игру предусмотрены некоторые правила.

Консульство Украины в Эдинбурге обнародовало информацию, где было отмечено, что лица, которые прибывают в Великобританию, кроме наличия отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы, должны уйти на самоизоляцию до 10-ти дней (после пяти дней можно пройти тест на COVID-19 и в случае отрицательного результата завершить самоизоляцию).

Таким образом, учитывая сроки проведения матча Швеция - Украина, посетить его в Глазго реально могут разве что те болельщики, которые сейчас находятся в Великобритании. Примечательно, что данные правила действуют и на шведов, поэтому ожидать аншлага на стадионе "Хэмпден Парк", где разрешена заполняемость трибун до 25% при вместимости в 52 тысячи не стоит.

Отметим, на матч групповой стадии Евро-2020 Хорватия - Чехия в Глазго пришло до шести тысяч человек.

Напомним, сборная Украины получила соперника по 1/8 финала и узнала место проведения следующей игры только после заключительного матча групповой стадии Евро-2020, что проходил в среду, 23 июня.