Украина против Швеции: как это было раньше

Вчерашний день, 23 июня, стал знаменательным для национальной сборной Украины. Сначала шведы успешным результатом с поляками вывели нас в плей-офф Евро-2020, а затем они же стали нашим соперником по 1/8 турнира. Игра пройдёт в следующий вторник, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. Место встречи - шотландский город Глазго.

Ранее мы уже четырежды играли с этой скандинавской сборной. Первые три встречи были товарищескими - к примеру, в 2008-м мы обыграли шведов на выезде 1:0 благодаря голу в концовке от Сергея Назаренко.

В 2011-м мы сыграли с ними дважды. Сначала на кипрском международном турнире расписали ничью 1:1 (за наших с пенальти забил Марко Девич) и выиграли 5:4 по пенальти, а затем в Харькове на последних секундах уступили 0:1.

Однако самая памятная встреча случилась в Киеве на украино-польском Евро-2012. Тот матч навсегда вошёл в нашу историю как один из самых памятных во всех смыслах этого слова. Это был первый матч сборной Украины на континентальных первенствах, а дополнительного антуража добавляло место встречи - НСК "Олимпийский".

Вначале второго тайма наши пропустили от Златана Ибрагимовича, а затем... а затем трибуны дважды взорвались. Нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко забил 2 прекрасных мяча головой - сначала после подачи Андрея Ярмоленко с игры, а затем после подачи Евгения Коноплянки с углового.

Это был, можно сказать, прощальный аккорд Шевченко-игрока. Будем надеяться, что сейчас Андрей Николаевич сумеет добиться успеха со шведами уже в другой роли.

"Телеграф" напоминает календарь матчей 1/8 Евро-2020.