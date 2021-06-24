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Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала

Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала
00:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram copenhageneuro2020

В среду, 23 июня, состоялись заключительные матчи групповой стадии чемпионата Европы по футболу-2020, в частности, сыграли команды из группы Е и F. Этот день принес радость украинским болельщикам, ведь наша сборная таки сумела пробиться в 1/8 финала ЧЕ с третьего места.

В итоге 16 команд сформировали 8 пар, которые сыграют в раунде плей-офф по олимпийской системе (на выбывание,- прим. ред.). Сборная Украины проведет матч с Швецией 29 июня, получив несколько лишних дней отдыха.

Состав пар 1/8 финала Евро-2020:

26 июня - Уэльс - Дания - 19:00 (время киевское)

26 июня - Италия - Австрия - 22:00

27 июня - Нидерланды - Чехия - 19:00

27 июня - Бельгия - Португалия - 22:00

28 июня - Хорватия - Испания - 19:00

28 июня - Франция - Швейцария - 22:00

29 июня - Англия - Германия - 19:00

29 июня - Швеция - Украина - 22:00

Сетка турнира:

Кто вылетел:

Фото: twitter euro2020spb

С полным календарем, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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