Украина вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Украины впервые в своей истории пробилась в плей-офф финального турнира чемпионата Европы. Это стало известно после того, как на Евро-2020 в группе Е были сыграны решающие матчи.

В квартете Е Испания в третьем туре обыграла Словакию (0:5), а Швеция обыграла Польшу (3:2).

Таким образом, "Сине-желтые" в борьбе третьих мест опережают финнов и словаков по дополнительным показателям, что автоматически выводит сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы.

На Евро-2020 сборная Украины проиграла Нидерландам, минимально обыграла Северную Македонию и уступила Австрии. Набрав три очка, подопечные Андрея Шевченко расположились на третьем месте в группе С.

Отметим, украинцы трижды подряд участвовали на чемпионатах Европы, но в 2012 и 2016 годах преодолеть групповой раунд не сумели.

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